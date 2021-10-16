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14:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Оперштаб оценил уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России в 45%

Полную вакцинацию от коронавируса в России прошли 47,5 млн человек, первый компонент вакцины получили 51 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в стране оценивается в 45%, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. В Москве первую прививку сделали 5,1 млн человек, обе — 4,7 млн, коллективный иммунитет в городе оценивается в 61%.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 16 октября, на портале стопкоронавирус.рф начали публиковать данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета. Также на сайте появилась тепловая карта по эпидемиологической ситуации в России и отдельно в регионах.

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С помощью тепловой карты можно оценить эпидемиологическую ситуацию по COVID-19. На карте используются четыре цвета — красный, оранжевый, желтый и зеленый. Цветовая индикация определяется пятью критериями: заболеваемость на 100 тыс. населения, охват тестированием, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с аппаратами искусственной вентиляции легких и загруженность коечного фонда.

«Красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тыс. населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные 4 критерия стабилизации ситуации с COVID-19», — уточняется на сайте.

В России заболеваемость и смертность от коронавируса уже вторые сутки обновляют максимумы. За последний день было зафиксировано 33 208 заболевших и 1 002 умерших от COVID-19. Некоторые регионы снова начали вводить требования о вакцинации и ограничивать работу общепита и культурно-развлекательных учреждений. Роспотребнадзор сократил до суток срок выполнения исследования на коронавирус.

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