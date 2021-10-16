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14:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Швеции научились обманывать комаров с помощью свекольного сока

Это безопасный для окружающей среды способ истребить малярию и другие опасные болезни.

Источник: AP 2021

Шведский стартап нашел способ обманывать комаров с помощью токсичного свекольного сока, который насекомые принимают за кровь и погибают.

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Изобретение поможет остановить распространение малярии, вируса Зика, желтой лихорадки, лихорадки западного Нила и других смертельных болезней, которые переносят комары, надеются в Molecular Attraction.

Соучредительница стартапа, профессор молекулярной биологии Нушин Эмами из Стокгольмского университета, обнаружила, что кровь, содержащая малярийного паразита, более привлекательна для комаров, чем обычная кровь, сообщает Fast Company. Она выяснила, что за это отвечает молекула под названием HMBPP. Она выделяет запах, который привлекает комаров и побуждает пить больше крови.

«Оказывается, HMBPP может заставить комаров пить практически все, что угодно, если pH правильный», — говорит Лех Игнатович, соучредитель и генеральный директор Molecular Attraction.

Ученые создали напиток на основе свекольного сока и HMBPP, добавив в него токсины растительного происхождения. Напившись его, комары вскоре погибли. 

В Molecular Attraction говорят, что сок для смертоносного «коктейля» на самом деле можно использовать любой. Их изобретение может стать безопасной для окружающей среды заменой химическим инсектицидам.

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