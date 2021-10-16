Росздравнадзор поможет ввезти незарегистрированные медизделия

Росздравнадзор получил от правительства России полномочия разрешать ввоз в страну незарегистрированных медицинских изделий для конкретных пациентов.
Росздравнадзор также получил право регистрировать, проводить клинические исследования и мониторить безопасность и качество медицинских изделий. Сведения будут заноситься в соответствующую информационную систему Евразийского экономического союза.
Как сообщается в документе, опубликованном в субботу на портале правительства, ранее не было четкого регламента выдачи разрешений на ввоз медицинских изделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями.
Разрешения на ввоз незарегистрированных медицинских изделий для конкретных пациентов Росздравнадзор будет выдавать с 1 марта 2022 года.