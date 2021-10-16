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17:45 (мск), источник: Смотрим

Росздравнадзор поможет ввезти незарегистрированные медизделия

Необходимость ввоза изделия будет определяться жизненным показанием конкретного пациента. Медизделие нужно будет зарегистрировать по правилам, установленным решением Совета Евразийской экономической комиссии.

Росздравнадзор получил от правительства России полномочия разрешать ввоз в страну незарегистрированных медицинских изделий для конкретных пациентов.

Росздравнадзор также получил право регистрировать, проводить клинические исследования и мониторить безопасность и качество медицинских изделий. Сведения будут заноситься в соответствующую информационную систему Евразийского экономического союза.

Как сообщается в документе, опубликованном в субботу на портале правительства, ранее не было четкого регламента выдачи разрешений на ввоз медицинских изделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями.

Разрешения на ввоз незарегистрированных медицинских изделий для конкретных пациентов Росздравнадзор будет выдавать с 1 марта 2022 года.

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