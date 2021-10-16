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18:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав считает необходимым привить 80% населения

Для выхода из кризиса на фоне пандемии — снижения смертности и ухода от массовой заболеваемости — необходимо привить от коронавируса не менее 80% населения, сказал замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов. К настоящему моменту уровень коллективного иммунитета в стране достиг 45%.

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Источник: РИА "Новости"

«До достижения целевых показателей коллективного иммунитета эффект от вакцинации оказывается недостаточным, чтобы значительно повлиять на эпидемический процесс. То есть до достижения 80% охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции значительно снизить заболеваемость, число тяжелых случаев, случаев госпитализации и летальных исходов невозможно, так как эпидемия поддерживается большим количеством людей, не имеющих иммунитета к инфекции», — сказал Чуланов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня, 16 октября, на портале стопкоронавирус.рф начали публиковать данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета. Также на сайте появилась тепловая карта по эпидемиологической ситуации в России и отдельно в регионах.

В России заболеваемость и смертность от коронавируса уже вторые сутки обновляют максимумы. За последний день было зафиксировано 33 208 заболевших и 1 002 умерших от COVID-19. Некоторые регионы снова начали вводить требования о вакцинации и ограничивать работу общепита и культурно-развлекательных учреждений. Роспотребнадзор сократил до суток срок выполнения исследования на коронавирус.

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