Минздрав считает необходимым привить 80% населения

«До достижения целевых показателей коллективного иммунитета эффект от вакцинации оказывается недостаточным, чтобы значительно повлиять на эпидемический процесс. То есть до достижения 80% охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции значительно снизить заболеваемость, число тяжелых случаев, случаев госпитализации и летальных исходов невозможно, так как эпидемия поддерживается большим количеством людей, не имеющих иммунитета к инфекции», — сказал Чуланов журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Сегодня, 16 октября, на портале стопкоронавирус.рф начали публиковать данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета. Также на сайте появилась тепловая карта по эпидемиологической ситуации в России и отдельно в регионах.
В России заболеваемость и смертность от коронавируса уже вторые сутки обновляют максимумы. За последний день было зафиксировано 33 208 заболевших и 1 002 умерших от COVID-19. Некоторые регионы снова начали вводить требования о вакцинации и ограничивать работу общепита и культурно-развлекательных учреждений. Роспотребнадзор сократил до суток срок выполнения исследования на коронавирус.