Во Франции тесты на коронавирус сделали платными для непривитых

Непривитым людям теперь придется платить за вход в кафе, рестораны и театры, поскольку в соответствии с законом, принятым этим летом, для посещения многих заведений требуется подтверждение полной вакцинации, недавнего отрицательного теста или выздоровления от Covid-19.
«На мой взгляд, это переломный момент. Те, кто не вакцинирован, возможно, поймут, что это нужно сделать. Обычно, когда речь идет о том, чтобы платить за тест на ковид из своего кармана, это мотивирует людей к вакцинации», — цитирует телеканал Euronews фармацевта Жана-Марка Сельву.
Многие считают, что таким образом власти пытаются ускорить темпы вакцинации в стране и задаются вопросом: «Где же право человека на свободу?».
Резкое снижение числа протестующих и значительный рост числа прививок в последние месяцы свидетельствуют о том, что ставка президента Эммануэля Макрона на усиление ограничений для стимулирования вакцинации оправдала себя.
Но поскольку в последние недели показатели вакцинации снова снизились, правительство возобновило сочетание принудительных и побудительных мер — включая рекламную кампанию, пропагандирующую «желательные» эффекты вакцин.
Франция, одна из самых скептически настроенных к вакцинам стран в мире, в настоящее время полностью привила почти 70 процентов населения от коронавируса, что является одним из самых высоких показателей в Европе, согласно данным The New York Times.