Корабль «Ю. А. Гагарин» с «киноэкипажем» приземлился в Казахстане

К спускаемому аппарату направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться. Пересильд и Шипенко находились на орбите с 5 октября, Новицкий — с 9 апреля.
Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием «Вызов» — это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках принимали участие и российские космонавты — Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35−40 минут экранного времени. Как рассказывал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter, актриса и режиссер работали «в ущерб полноценному сну».
Олег Новицкий вместе с другим российским космонавтом Петром Дубровым встречал на МКС новый российский модуль «Наука» в июле текущего года. Оба выполнили первые работы по интеграции модуля «Наука» со станцией. На их счету три выхода в открытый космос, которые они совершили во время текущей экспедиции. Дубров остался на орбите, его командировка продлится до весны 2022 года, он вернется на Землю на корабле «Союз МС-19».