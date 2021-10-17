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07:50 (мск), источник: ТАСС

Корабль «Ю. А. Гагарин» с «киноэкипажем» приземлился в Казахстане

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Спускаемый аппарат корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»), на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приземлился в степи Казахстана. Трансляция посадки велась на сайте Роскосмоса.

Источник: Роскосмос

К спускаемому аппарату направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться. Пересильд и Шипенко находились на орбите с 5 октября, Новицкий — с 9 апреля.

Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием «Вызов» — это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках принимали участие и российские космонавты — Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35−40 минут экранного времени. Как рассказывал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter, актриса и режиссер работали «в ущерб полноценному сну».

Олег Новицкий вместе с другим российским космонавтом Петром Дубровым встречал на МКС новый российский модуль «Наука» в июле текущего года. Оба выполнили первые работы по интеграции модуля «Наука» со станцией. На их счету три выхода в открытый космос, которые они совершили во время текущей экспедиции. Дубров остался на орбите, его командировка продлится до весны 2022 года, он вернется на Землю на корабле «Союз МС-19».

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