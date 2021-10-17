Возвращение космического киноэкипажа на Землю. Что известно

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-18» успешно приземлился в степи Казахстана в 148 км юго-восточнее города Жезказган. На его борту были командир корабля космонавт Олег Новицкий, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые летали на Международную космическую станцию (МКС) для съемок отдельных эпизодов фильма «Вызов».
Примерно в 3 часа ночи по московскому времени экипаж корабля перешел в спускаемый аппарат. Началась проверка герметичности люков, а в 04:14 была дана команда на расстыковку «Союза МС-18» и модуля «Наука». Затем произвели кратковременные включения двигателей причаливания и ориентации для отхода от станции, а в 06:41 корабль включил главный двигатель на торможение. Торможение продолжалось 4,5 минуты, после этого корабль был переведён на расчётную траекторию спуска.
В 07:10 корабль разделился на 3 отсека — бытовой, приборно-агрегатный и спускаемый аппарат, на котором экипаж и возвращался с орбиты на Землю. К высоте 10,7 км скорость аппарата упала до 0,2 км/с; затем начали раскрываться парашюты. Максимальная перегрузка во время спуска составляла 4,05g.
По данным Роскосмоса, точное время касания спускаемого аппарата корабля — 07:35:44 по московскому времени; это примерно на минуту раньше расчетного.
Спускаемый аппарат встал вертикально, был взят под охрану; из него эвакуировали членов экипажа. Роскосмос написал в твиттере, что «самочувствие экипажа хорошее».
«Это колоссально большой труд. Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно. Корабль не упал набок, что тоже удобно, с точки зрения извлечения экипажа. Все отлично, на твердую пятерку», — оценил посадку Дмитрий Рогозин.
Режиссер Клим Шипенко («Салют-7», «Текст», «Холоп») и актриса Юлия Пересильд («Битва за Севастополь») отправились на борт МКС для съемок фильма с рабочим названием «Вызов». Это совместный проект госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White.
По сюжету картины, один из космонавтов заболевает на борту МКС, его нельзя вернуть на Землю; и тогда на борт станции отправляется врач-кардиолог (роль Пересильд), которая согласилась провести необходимую операцию в условиях невесомости.
Шипенко и Пересильд отправились на МКС 5 октября 2021 года на корабле «Союз МС-19» под командованием космонавта Антона Шкаплерова. По условиям миссии, они должны были провести на станции 12 дней и вернуться на землю на спускаемом аппарате корабля предыдущей экспедиции. Шкаплеров заменил на орбите космонавта Олега Новицкого, который прибыл на МКС 9 апреля 2021 года; у Новицкого это третий полет в космос, а его общий налет составляет 340 суток 10 часов 4 минуты.
Вернувшийся на Землю экипаж будет проходить реабилитацию. Она займе от 8 до 15 суток для Пересильд и Шипенко, а Новицкий будет восстанавливаться гораздо дольше, рассказал телеканалу «360» космонавт Андрей Борисенко.
«У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось — не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только», — рассказала Первому каналу Юлия Пересильд.
По мнению лётчика-испытателя, Героя России Магомеда Толбоева, «киноэкипажу» не стоит присваивать звание «Герой России», но награды они достойны.
«Это высшее государственное звание, его присваивают за заслуги, связанные с совершением подвига. На мой взгляд, за то, что они скакнули на орбиту на 12 дней, Героя присваивать неправильно. Хотя бы по отношению к тем, кто получил Звезду посмертно. А вот ордена Мужества ребята достойны. Даже в наши дни полёт в космос связан с риском для жизни и остаётся уделом мужественных людей», — рассказал Толбоев в комментарии АиФ.
Отметим, что Клим Шипенко и Юлия Пересильд стали первыми, кто в космосе снимал полнометражный художественный фильм; раньше в картинах использовались отдельные фрагменты, снятые на бортах кораблей и станций самими космонавтами.
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