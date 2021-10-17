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10:55 (мск), источник: РБК

МВД объяснило новый порядок выезда детей за границу

По новым правилам, для поездки ребенка одному за рубеж, достаточно получить согласие от одного из законных представителей, а не обоих — как раньше. Вместе с тем у родителей есть право подать заявление о несогласии на такой выезд.

Источник: Reuters

В России с 17 октября вступили в силу новые правила выезда детей за границу. Родители теперь могут запрещать увозить ребенка, сообщили РБК в МВД России.

«По новым правилам, чтобы ребенок один поехал за рубеж, ему достаточно согласия одного из законных представителей (родители, усыновители, опекуны), а не обоих — как было раньше», — заявили в ведомстве.

Вместе с тем, как отметили в МВД, у родителей есть право подать заявление о несогласии на такой выезд. Они также могут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают детям выезжать.

«Подать заявление или отозвать его можно в любом удобном территориальном органе МВД по миграции, а для живущих за рубежом — в российском посольстве или консульстве», — уточнили в полиции.

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Как сообщили в министерстве, родитель, который является гражданином России и запретил ребенку покидать территорию страны, сам при желании может увезти его за рубеж, но родитель-иностранец — не сможет.

30 сентября начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова сообщила о готовящихся изменениях в законодательство, которые касаются вопросов выезда за рубеж несовершеннолетних. Она говорила, что выезд ребенка с территории России уже может быть ограничен одним из родителей, но в интересах детей надо «этот вопрос нормативно закрепить». «Если гражданин заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее», — объясняла Казакова.

В МВД позднее заявили, что новый приказ был разработан в рамках закона о порядке выезда и въезда в Россию от 1 июля, который совершенствует порядок решения вопроса о возможности выезда детей за пределы России в сопровождении одного из родителей. Согласно нововведениям июльского закона, одному из родителей позволили запретить поездку с ребенком в одну, несколько или сразу во все страны, указав срок действия этого несогласия (ранее запрет распространялся на любой выезд за рубеж). Наличие или отсутствие такого запрета теперь проверяют на пограничном контроле. При этом споры по этому поводу по-прежнему будут разрешаться через суд.

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