12:06 (мск), источник: Life.ru
Минтранс и МВД предлагают официально запретить остановку на «островках безопасности»
По мнению авторов инициативы, это позволит увеличить видимость водителям и не допустит хаотичной парковки на дорогах.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В России предлагается запретить остановку на «островках безопасности» и включить соответствующие изменения в правила дорожного движения (ПДД). С таким предложением выступили Министерство транспорта и МВД, говорится в постановлении правительства.
«Дополнить абзацем следующего содержания: [Остановка запрещается] на островках направляющих и островках безопасности», — приводит текст документа РИА «Новости».
По мнению авторов, из-за отсутствия запрещающего правила в подобных местах приходится устанавливать малые архитектурные формы или бетонные блоки, а это ведёт не только к ухудшению внешнего вида города, но и снижает безопасность движения, особенно в ночное время и зимой. Изменения позволят увеличить видимость водителям и помогут избежать хаотичной парковки на дорогах.
А ранее Лайф рассказывал, что Минтранс и МВД предложили ввести в оборот дорожные знаки, которые будут обозначать места зарядки электромобилей, а также разметку диагональных пешеходных переходов. Кроме того, может быть скорректировано действие некоторых уже установленных знаков.