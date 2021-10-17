В России впервые за пандемию выявили более 34 тыс. заразившихся COVID-19

В России за последние 24 часа коронавирус COVID-19 обнаружили у 34 303 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Этот показатель стал рекордным за все время пандемии. Число заболевших коронавирусом в стране растет с конца августа. Так, если 30 августа в России зарегистрировали 18 325 случаев инфицирования, то 9 октября — уже 29 362. Последние четыре для в стране фиксируют более 30 тыс. случаев заражения COVID-19.
За минувшие сутки случаи заболевания зарегистрировали во всех 85 российских регионах. Больше всего заразившихся оказалось в Москве (6740), Санкт-Петербурге (3323), Подмосковье (2759), а также в Самарской (896), Нижегородской (711), Воронежской (673) областях, Башкортостане (661), Пермском крае (594), Свердловской области (590) и Крыму (586). Общее число заразившихся, по данным оперштаба, достигло 7 992 687 человек.
В начале этой недели министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о приросте числа больных с молниеносно развивающимся COVID-19. «Буквально в течение двух-трех дней, требующее реанимационной поддержки», — отметил он.
Вместе с тем глава Минздрава подчеркнул, что молодой возраст в настоящее время не служит страховкой от тяжелого течения COVID-19. «Мы видели пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации, и до 30 лет. Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и ее осложнений», — признал он.
Мурашко сообщил, что среди госпитализированных растет число пациентов в тяжелом состоянии, сейчас их уже 11%. «И практически это все пациенты, не прошедшие вакцинацию», — указал министр.