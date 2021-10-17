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12:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Московском зоопарке показали лучших отцов среди животных

17 октября жители России впервые отмечают День отца. Праздник станет ежегодным и будет отмечаться в третье воскресенье октября. К этому дню в Московском зоопарке поделились забавными снимками лучших отцов среди обитателей парка.

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Как оказалось, ответственными отцами бывают и гривастые волки, и рыси, и кустарниковые собаки, и многие птицы.

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«Гривистые волки в природе обычно ведут одиночную жизнь. Но в условиях зоопарка хорошо уживаются семьями. Наш глава гривистого семейства — Фалькао — беспокоился о своем потомстве и следил, чтобы волчата хорошо питались. Однажды он долго гонялся за своим сыном, упрашивая его доесть перепёлку», — рассказали в зоопарке.

«Самец кустарниковой собаки Вицли-Пуцли становился отцом уже не один раз. И всегда он очень ответственно готовился к появлению потомства: выкапывал нору, чтобы самке с детенышами было удобно там расположиться, ухаживал за молодой мамой — приносил ей еду, охранял и оберегал. А потом еще и заботился о щенках», — сообщает Московский зоопарк.

А самыми романтичными отцами оказались пингвины. Птицы дарят своим самкам камни, которые потом они вместе закладывают в фундамент совместного гнезда. После этого пингвины по очереди насиживают яйца и выкармливают вылупившихся птенцов. Такое же поведение свойственно фламинго, полярным совам, лебедям, орланам и многим-многим другим, добавляют в зоопарке.

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