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12:30 (мск), источник: Мослента

Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Мэр Москвы Cергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с их профессиональным праздником, который отмечается 17 октября. Соответствующую запись мэр опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Источник: РИА "Новости"

Глава города отметил, что работники этой сферы заботятся о чистоте города в любую погоду. Мэр поблагодарил сотрудников за то, что своей работой они преображают улицы, общественные пространства и дороги Москвы.

Собянин отметил добросовестный труд работников дорожного хозяйства и пожелал им здоровья.

Ранее мэр поздравил столичных педагогов с Днем учителя и посетил школу № 1517 на Живописной улице. Градоначальник подчеркнул важность школьных учителей в судьбе человека и поблагодарил их за непрерывное самообразование. Кроме того, Собянин отметил, что московская образовательная система входит в пятерку лидеров согласно международному рейтингу.

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