Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Глава города отметил, что работники этой сферы заботятся о чистоте города в любую погоду. Мэр поблагодарил сотрудников за то, что своей работой они преображают улицы, общественные пространства и дороги Москвы.
Собянин отметил добросовестный труд работников дорожного хозяйства и пожелал им здоровья.
Ранее мэр поздравил столичных педагогов с Днем учителя и посетил школу № 1517 на Живописной улице. Градоначальник подчеркнул важность школьных учителей в судьбе человека и поблагодарил их за непрерывное самообразование. Кроме того, Собянин отметил, что московская образовательная система входит в пятерку лидеров согласно международному рейтингу.