12:55 (мск), источник: Lenta.Ru
В российском цирке медведь напал на беременную дрессировщицу
В Орле медведь напал на дрессировщицу во время циркового представления. Как сообщает издание «Орловский меридиан», это случилось вечером 16 октября.
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По предварительным данным, животное набросилось на работницу цирка во время номера. Ее коллега попыталась остановить разъяренного зверя с помощью кнута, но тот не реагировал на удары. Пострадавшую женщину госпитализировали. Уточняется, что она была беременна.
«Самое удивительное, что никакой преграды между сценой и зрительским залом нет. Если бы медведь бросился к публике, все могло закончиться намного страшнее», — отметил автор публикации.
В июле в городе Березовский Кемеровской области медведь напал на дрессировщиков цирка во время номера под названием «Ехали медведи». Сначала животное вцепилось в ногу дрессировщице и повалило ее на пол, а после этого начало кидаться на дрессировщика.