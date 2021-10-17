Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 октябряВспышка сверхновой, основание Петропавловска-Камчатского, массовое убийство в Керченском колледже и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
13:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Еще один российский регион ужесточит ограничения из-за коронавируса

В Туве с 1 ноября введут QR-коды для посещения объектов общепита, спорта и культуры.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Агентство «Москва»

О введении в российском регионе новых ограничений из-за ситуации с коронавирусом сообщается на странице регионального главка Роспотребнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Людмилы Салчак, QR-коды также будут необходимы, чтобы попасть в гостиницы и торговые центры. Она уточнила, что система допуска по специальным кодам должна была заработать в республике еще с 10 июля, однако указ властей до сих пор так и не был исполнен.

Салчак напомнила, что из-за высокой заболеваемости в Туве по-прежнему запрещены массовые мероприятия, в том числе семейные торжества и праздники.

За минувшие сутки в Туве было выявлено 63 случая заражения коронавирусом. С начала распространения инфекции в регионе обнаружили 27 632 инфицированных, из них 24 028 выздоровели, а 282 умерли. По всей стране зафиксировали 34 303 новых случая инфицирования, что стало новым максимумом с начала пандемии.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе
Набиуллина рассказала о своих сбережениях
Возвращение космического киноэкипажа на Землю. Что известно
В российском цирке медведь напал на беременную дрессировщицу
34 303 новых случая COVID-19 выявили в России за сутки
На Кубе разрешили выдавать потребительские кредиты
В России хотят запретить остановку на «островках безопасности»
Кабо-Верде выдала США венесуэльского дипломата
В Московском зоопарке показали лучших самцов-родителей (фото)
Gnezdo.ru
60-летние женщины в СССР и сегодня. Такая разница
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Hi-Tech
«Игру в кальмара» перенесли в Россию (видео) Вместо зловещей куклы — матрешка, а вокруг панельные дома
Горячие темы на Авто
Вакцинирование 401
Роскошь или средство передвижения?) 365
вас сегодня Покрыло? 139
про вампиров))и выбор 100
Кино
Раскрыты подробности работы Пересильд и Шипенко на орбите Земли «Киноэкипаж» отснял большую часть материалов фильма «Вызов» на МКС
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 743
Беременна в 43. 507
Картинки 474
Такое поведение норма или намеренное оскорбление? 456
Леди
Подольская устроила фотосессию в колготках и с огромным бантом Подписчики раскритиковали образ звезды.
Дом
Как выглядит квартира в одной из высоток «Москва-Сити»
6 ошибок в выборе постельного белья, которые навредят интерьеру
10 крутых товаров для фанатов сериала «Игра в кальмара»
7 интерьеров, где открытое хранение книг стало изюминкой
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь