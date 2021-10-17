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16:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Красноярского края и Тувы вводят систему QR-кодов

В Красноярском крае и Туве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 1 ноября планируется введение системы QR-кодов для посещения публичных мест.

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Источник: РИА "Новости"

«Прежде всего это будет касаться учреждений культуры: театры, кинотеатры. Кроме того, различные спортивные мероприятия», — сказал в эфире телеканала «Енисей» заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

На прошлой неделе краевое управление Роспотребнадзора постановило увеличить к 15 декабря охват населения вакцинацией от коронавируса с 60% до 80%. Планируется, что оба компонента вакцины к этому сроку получат вахтовики, работники общественного питания, сферы торговли, госслужащие, работники сферы образования, здравоохранения и т. д. Ранее обязательная вакцинация в регионе была введена для этих категорий граждан 23 июля.

По данным оперштаба региона, с начала октября ежесуточный прирост заболевших составляет 360−470 случаев. Ранее глава управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщал, что за последние две недели рост заболеваемости коронавирусом в крае превысил 30%.

В Туве с 1 ноября без QR-кодов невозможен будет доступ на объекты культуры, спорта, общественного питания, в торговые центры, гостиницы и т. д. В то же время в республике сохраняется запрет на массовые мероприятия, включая семейные торжества.

По словам главы республиканского управления Роспотребнадзора Людмилы Салчак, отмечается рост заболеваемости коронавирусом среди непривитых. За последние четыре дня в республике зарегистрировано 236 случаев инфицирования, среди которых 85 случаев среди детей до 17 лет, сказала она на заседании оперштаба. В регионе также планируется увеличить охват взрослого населения вакцинацией от коронавируса до 80% к 15 ноября.

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Оксана Павлова, Новосибирск

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