16:50 (мск), источник: Коммерсантъ
Власти Красноярского края и Тувы вводят систему QR-кодов
В Красноярском крае и Туве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 1 ноября планируется введение системы QR-кодов для посещения публичных мест.
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«Прежде всего это будет касаться учреждений культуры: театры, кинотеатры. Кроме того, различные спортивные мероприятия», — сказал в эфире телеканала «Енисей» заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.
На прошлой неделе краевое управление Роспотребнадзора постановило увеличить к 15 декабря охват населения вакцинацией от коронавируса с 60% до 80%. Планируется, что оба компонента вакцины к этому сроку получат вахтовики, работники общественного питания, сферы торговли, госслужащие, работники сферы образования, здравоохранения
По данным оперштаба региона, с начала октября ежесуточный прирост заболевших составляет 360−470 случаев. Ранее глава управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщал, что за последние две недели рост заболеваемости коронавирусом в крае превысил 30%.
В Туве с 1 ноября без QR-кодов невозможен будет доступ на объекты культуры, спорта, общественного питания, в торговые центры, гостиницы
По словам главы республиканского управления Роспотребнадзора Людмилы Салчак, отмечается рост заболеваемости коронавирусом среди непривитых. За последние четыре дня в республике зарегистрировано 236 случаев инфицирования, среди которых 85 случаев среди детей до 17 лет, сказала она на заседании оперштаба. В регионе также планируется увеличить охват взрослого населения вакцинацией от коронавируса до 80% к 15 ноября.
Оксана Павлова, Новосибирск