Эксперты объяснили, почему россиянки не торопятся рожать

Увеличение возраста, в котором девушки рожают первенца, связано c общей тенденцией к карьеризму и желанием повысить уровень доходов. Семья и продолжение рода отодвинулись на второй план, сообщил «Газете.Ru» кандидат психологических наук, семейный психотерапевт Владимир Дашевский.
Раньше было принято рожать много детей, потому что они нужны были для помощи в семейном хозяйстве. Эти социальные соображения формировали стереотипы в обществе, подталкивая рожать раньше. Сейчас такой необходимости нет, так как людям не нужно выживать, с повышением уровня жизни изменились и стереотипы.
Владимир Дашевскийкандидат психологических наук, семейный психотерапевт
Современные женщины живут более осознанно, для них важно получить образование и развивать карьеру, чтобы быть финансово готовыми к рождению ребенка.
«Это значительное повышение возраста отчасти обусловлено стремлением людей получать высшее образование и дополнительные навыки, а также стремлением к финансовой стабильности и закреплению на работе перед уходом в декрет», — сообщил «Газете.Ru» демограф, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
Но есть и противоположное веяние — многие женщины, глядя на «культ детей», опасаются, что не готовы нести материнскую ответственность и откладывают решение, отметил Дашевский.
Женщины спрашивают себя, будут ли они хорошими матерями, ищут у себя материнский инстинкт, которого на самом деле не существует. А детоцентричность других людей увеличивает страх тех, кто еще не решился на рождение ребенка. Поэтому женщины начинают создавать финансовую страховку, пытаться готовиться к этому.
Александр Синельниковдемограф, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ
Второй фактор — развитие медицины и репродуктивных технологий, продолжил Дашевский.
«Сейчас так называемое “тикание часов” ослабло, так как женщины могут сделать ЭКО или взять приемного ребенка — это стало нормой в обществе, и женщины почувствовали себя свободнее. Благодаря медицине они могут сделать это позже, и в 40 лет считаться молодой мамой, таким образом продлевая свою молодость», — отметил он.
Третий фактор — желание молодых пар продлить комфортные отношения.
«Ребенок сильно меняет жизнь родителей в бытовом, финансовом плане, не все к этому готовы и стремятся пожить друг для друга как можно дольше. Сыграло роль и движение чайлдфри: некоторые пары сразу договариваются о том, что не хотят иметь детей. И это тоже отодвигает общую демографическую планку», — пояснил эксперт.
Синельников в свою очередь подчеркнул, что толерантность к бездетности также повлияла на откладывание беременности.
Пары уже привыкли жить без детей, считая что чайлдфри — «свободный от детей» — звучит гордо, а не обидно, как «бездетный».
Александр Синельниковдемограф, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ
При этом чем выше уровень жизни, тем безопаснее люди себя чувствуют и осознаннее подходят к заведению ребенка, зачастую откладывая это решение. Психолог отметил, что изменить эту тенденцию можно с помощью создания комфортных медицинских условий, повышения уровня жизни и социальной защищенности.
К увеличению рождаемости, например, привел закон о маткапитале. Особенно когда его стали выдавать за рождение первого ребенка. Пока эти льготы сохраняются, они помогут постепенно снизить возрастную планку, уверены эксперты.
«В стране до 2007 года рождалось около 1,5 млн детей в год, к 2015 году рождаемость выросла до 2 млн в год. Этот подъем оказался продолжительным, но еще не дошел до желаемого уровня. Когда этот капитал стали давать и на первого ребенка, стало очевидно, что это будет стимулировать рожать раньше 28−30 лет», — заключил Синельников.