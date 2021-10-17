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18:14 (мск), источник: Телеканал 360°

«В такую рань приезжать приходится». Вассерман пожалел недосыпающих депутатов Госдумы

Заседания комитетов Госдумы надо проводить не в 10:00, а в более позднее время, заявил депутат Анатолий Вассерман. По его мнению, сейчас работа начинается слишком рано, поэтому парламентарии не успевают выспаться и приходят сонными.

Источник: РИА "Новости"

Вассерман признался, что пока сам никак не может привыкнуть ездить на работу так рано, сообщило Ura.ru.

«Кошмар сейчас, в такую рань приезжать приходится, это просто невозможно, все никак не привыкну. Возможно, удастся перенести начало наших заседаний на более позднее время, это было бы идеально для меня, да и для многих моих коллег», — пояснил Вассерман.

Он подчеркнул, что здоровью надо обязательно уделять внимание, а свою работу парламентарии обязательно выполнят.

«Законы мы обязательно все примем и рассмотрим, тут вопросов нет», — заключил он.

Вассерман победил в качестве самовыдвиженца на выборах в Преображенском одномандатном округе номер 205 в Москве. В начале октября его приняли в состав фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме VIII созыва. При этом Вассерман заявил, что членом партии он становиться не планирует, сообщил ТАСС.

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