12:04 (мск), источник: Life.ru
Грета Тунберг неожиданно для всех исполнила хит 80-х на концерте
Активистка объяснила, что хотела показать всем, что такие, как она, — обычные подростки, а не «рассерженные» дети.
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Всемирно известная шведская экоактивистка Грета Тунберг неожиданно для всех запела — на гала-концерте в рамках акции Climate Live исполнила хит 80-х Never Gonna Give You Up («Никогда не откажусь от тебя»). Как пишет Aftonbladet, девушка рассказала, что в организации «Пятницы ради будущего», членом которой она является, всегда поют эту песню.
«Хотелось преподнести другим активистам забавный сюрприз в виде этой песни, потому что мы знаем, как они старались организовать этот концерт», — цитирует Тунберг Aftonbladet.
Как отмечается, о том, что мать девушки, оперная певица Эрнман, и её сестра Беата увлечены музыкой, знали все. Но то, что и Грета сама может петь, было секретом. Она вышла на сцену вместе с климатическим активистом Андреасом Магнуссоном, который также был одним из ведущих этого мероприятия. Свой поступок Тунберг объяснила ещё и желанием продемонстрировать миру, что экоактивисты — просто подростки, которые шутят друг с другом. А не рассерженные дети, как их, по её мнению, часто изображают в СМИ. Всего в гала-концерте в Стокгольме участвовал 21 артист.