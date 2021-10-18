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12:26 (мск), источник: Life.ru

Минтруд обнародовал новые лимиты выплат по больничным листам

Сумма зависит от минимального размера оплаты труда, а также от длительности страхового стажа.

Источник: РИА "Новости"

С 1 января 2022 года начнёт действовать новый лимит на листы нетрудоспособности. Как сообщают в пресс-службе Минтруда, максимальная сумма дневного пособия по временной нетрудоспособности будет составлять 2572,6 рубля.

Как пишет агентство «Прайм», этот лимит распространяется и на листки нетрудоспособности по уходу за детьми в возрасте до восьми лет. В расчёте суммы пособия учитывается заработок за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности. Также размер выплат зависит от продолжительности страхового стажа (периода уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования).

«Если увеличится МРОТ, то будет увеличен и размер выплат по больничному. Напомним, пособие по временной нетрудоспособности не может быть ниже минимального размера оплаты труда (в расчёте за полный календарный месяц), установленного на день наступления страхового случая», — добавили в министерстве.

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