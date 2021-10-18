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05:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученые обнаружили связь между пульсом и смертностью от COVID-19

Высокая скорость распространения по артериям пульсовой волны у пациентов с COVID-19 может свидетельствовать о более высоком риске летального исхода. Соответствующий вывод о связи пульса и смертности сделали ученые из Великобритании и Италии, передает издание «Известия».

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Источник: РИА "Новости"

Согласно данным британских и итальянских исследователей, вероятность смерти можно считать повышенной, если скорость данной волны превышает 13 метров в секунду. Отмечается, что показатель в норме для молодых и людей среднего возраста составляет 5,5−8 метров в секунду.

Помимо этого, ученые обнаружили, что у инфицированных коронавирусом скорость пульсовой волны в среднем на 1,89 метра в секунду выше, чем у остальных. Они также отмечают, что у погибших от заболевания скорость волны была выше на 1,89 метра в секунду выше, чем у выживших. При этом увеличение скорости пульсовой волны на 1 метр в секунду может повысить вероятность смерти пациента на 14 процентов, объяснили исследователи.

Ранее врач клинической лабораторной диагностики медицинской лаборатории Labquest Анна Сафонова рассказала, что в последнее время ее практики она наблюдала у пациентов не только SARS-CoV-2, но и другие вирусы, способные вызвать пневмонию. По ее словам, к этим инфекциям следует относиться серьезно, поскольку они провоцируют тяжелое течение болезни. Сафонова отметила, что в этом году установился серьезный сезон ОРВИ. По ее словам, множество парагриппов выявляется в лабораториях, как и сезонных коронавирусов, которые обнаруживают в достаточно больших количествах. Специалист также назвала наиболее тяжелое течение COVID-19. «Не обязательно у человека будет “чистый” коронавирус. Самое страшное, что может быть, — это сочетание коронавируса с другим типом вируса», — объяснила медик.

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