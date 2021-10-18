В Белоруссии приостановили оказание плановой медпомощи из-за COVID-19

Власти Белоруссии из-за ситуации с COVID-19 временно приостановили оказание всей плановой медпомощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава республики.
В сообщении ведомства уточняется, что пациенты пока не смогут пройти диспансеризацию, скрининговые процедуры, получить реабилитационную помощь и выполнить физиотерапевтические процедуры. Для них также недоступно лечение в отделениях дневного пребывания и плановая стоматологическая помощь.
Соответствующий приказ Минздрава Белоруссии был подписан 15 октября в рамках «совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19».
За последние сутки в Белоруссии было зарегистрировано 1956 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава республики. Всего с начала пандемии в стране 573 943 человека получили положительный результат теста на коронавирус. 4417 пациентов от этого заболевания умерли.