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14:36 (мск), источник: Forbes

В Белоруссии приостановили оказание плановой медпомощи из-за COVID-19

Минздрав Белоруссии приостановил оказание плановой медпомощи из-за COVID-19. За сутки в стране было зарегистрировано 1956 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии от этого заболевания умерли 4417 пациентов.

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Источник: AP 2021

Власти Белоруссии из-за ситуации с COVID-19 временно приостановили оказание всей плановой медпомощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

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В сообщении ведомства уточняется, что пациенты пока не смогут пройти диспансеризацию, скрининговые процедуры, получить реабилитационную помощь и выполнить физиотерапевтические процедуры. Для них также недоступно лечение в отделениях дневного пребывания и плановая стоматологическая помощь.

Соответствующий приказ Минздрава Белоруссии был подписан 15 октября в рамках «совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19».

За последние сутки в Белоруссии было зарегистрировано 1956 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава республики. Всего с начала пандемии в стране 573 943 человека получили положительный результат теста на коронавирус. 4417 пациентов от этого заболевания умерли.

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Андрей Злобин

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