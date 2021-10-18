15:10 (мск), источник: Известия
Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался на 85-м году жизни. Об этом 18 октября сообщили на его странице в Facebook.
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Причиной смерти стали осложнения от COVID-19.
«Генерал Колин Л. Пауэлл, бывший госсекретарь США и председатель Объединенного штаба, скончался сегодня утром из-за осложнений от COVID-19. Он был полностью вакцинирован. Мы хотим поблагодарить медицинский персонал Национального медицинского центра Уолтера Рида за заботливое лечение. Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца», — написала его семья в соцсети.
Эту информацию подтвердил телеканал CNN.