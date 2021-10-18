19:01 (мск), источник: Известия
Уколись и поделись: почему COVID бьет все антирекорды в мире
И когда бедные страны получат спасительную вакцину.
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К началу этой недели число общемировых случаев заболевания коронавирусом превысило 240 млн, а количество смертей приблизилось к отметке 5 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. При этом COVID-19 ставит новые антирекорды даже в странах с высоким охватом населения вакцинацией вроде США и Великобритании. Тем не менее вирусологи не устают подчеркивать безальтернативность прививок и необходимость охвата ими всех стран. А с последним по-прежнему без успеха: большая половина государств вакцинировала менее 40% своего населения, а в странах с низким уровнем дохода привить удалось только 4% жителей.
В последние дни новые антирекорды по заболеваемости коронавирусом фиксируют не только в России, но и в ряде других стран мира.
При этом резкий рост был отмечен даже там, где большая часть населения охвачена вакцинами. Например, в Сингапуре, впервые открывающем свои границы только с 19 октября в условиях 80-процентного уровня вакцинации населения, в октябре суточная заболеваемость достигла 3 тыс. случаев.
— В Великобритании в основном вакцинировали пожилых людей. Большое количество заражений происходит сейчас из-за непривитой молодежи, некоторого числа пожилых непривитых людей или тех, кто успел получить только первую дозу вакцины, — пояснила «Известиям» заведующая кафедрой вирусологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Полли Рой. — И хотя «Дельта»-вариант заразил и некоторых вакцинированных людей, исход заболевания, как правило, очень мягкий.
Между тем, по определению главного медицинского советника президента США Энтони Фаучи, порог «адекватного контроля» вируса предполагает менее 10 тыс. инфекций ежедневно.
Как рассказал «Известиям» директор Института глобального здравоохранения медицинского факультета Женевского университета Антуан Флао, вакцины обеспечивают высокий уровень защиты от госпитализаций и смертей, однако даже 90% эффективности — это не все 100%. Это, к слову, доказал и недавний пример с президентом Латвии Эгилом Левитсом, который заразился коронавирусом, будучи полностью привитым.
— Этот, по-видимому, незначительный процент недостаточной эффективности вакцин может привести к высоким абсолютным цифрам, когда большие слои населения вовлечены в волны заражения, — сказал эксперт.
Он добавил, что одной из причин нынешнего роста заболеваемости в странах с высоким охватом прививками стала их стратегия «только вакцина» в летний период.
— Другие страны с аналогичным уровнем охвата вакцинацией, такие как Испания, Португалия, Италия, Франция, Швейцария, Дания, Финляндия, Швеция или Норвегия, приняли дополнительные меры, включая паспорта вакцинации, обязательное ношение маски в помещении и в общественном транспорте, больше внимания уделяется вентиляции помещений, политике тестирования и строгому пограничному контролю, — резюмировал Антуан Флао.
Тем не менее именно вакцинация остается шагом номер один на пути преодоления пандемии, подчеркнули «Известиям» оба эксперта.
По данным аналитического портала Our World in Data, в настоящее время по всему миру ежедневно вводится по 23,17 млн доз. Хотя, разумеется, прививочные темпы оставляют желать лучшего: вопреки объявленным в начале года планам, более половины стран мира так и не смогли вакцинировать 40% своего населения.
Согласно подсчетам того же Our World in Data, если государства с высоким уровнем дохода к концу сентября полностью привили 58% граждан, а страны с так называемой формирующейся экономикой 36%, то государства с низким уровнем дохода, преимущественно африканские, смогли вколоть две дозы спасительной вакцины всего 4% своих жителей.
При этом в беднейших странах болеют ничуть не реже, чем в богатых, хотя они реже попадают в мировые лидеры по зараженности.
Согласно новому исследованию ВОЗ, в Африке выявляется только один из семи случаев заболевания COVID, и это означает, что реальный уровень инфицирования на всем континенте может составлять 59 млн человек.
Многочисленные призывы ВОЗ и различных благотворительных организаций к обеспеченным вакцинами странам делиться с бедными почти не сработали. Большинство предпочло развернуть кампании бустерных прививок или приступить к вакцинации детей, подростков и даже беременных, как, например, Уэльс.
В итоге на фоне нехватки вакцин для самых нуждающихся международной инициативе COVAX, распределявшей бесплатные дозы среди 140 с лишним своих государств-бенефициаров пропорционально численности их населения, с октября пришлось перейти к помощи лишь странам с самыми ограниченными источниками поставок. Впрочем, как сказали «Известиям» в пресс-службе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, являющегося частью программы COVAX, список таких стран и количество вакцин, которые они получат в ближайшие месяцы, пока не финализирован.
Дополнительным подспорьем в общемировой иммунизации обещает стать решение Индии, крупнейшего производителя вакцин в мире, возобновить экспорт спасительных доз от COVID-19, приостановленный весной на фоне мощнейшей волны заболеваемости в стране. Пока в Нью-Дели, правда, заявили, что объемы вывозных вакцин будут небольшими и в первую очередь пойдут в соседние страны, однако в ближайшие месяцы Индия обещала заметно нарастить поставки. Как сообщили недавно местные специалисты, к началу 2022 году страна будет иметь производственную мощность более 300 млн доз вакцин в месяц.