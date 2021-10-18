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15:49 (мск), источник: ТАСС

Пассажиров с приспущенной маской в транспорте Москвы будут штрафовать

По словам руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова, некоторые пассажиры в вагонах метро опускают маску на подбородок или снимают ее.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Контролеры в московском общественном транспорте будут вынуждены выписать пассажиру постановление о правонарушении при отсутствии маски или в случае, если она не закрывает органы дыхания. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

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«Маска защищает, когда надета правильно — полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания», — сказал Султанов.

Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах столицы с 12 мая 2020 года. 30 июля 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ношение перчаток в транспорте и общественных местах Москвы перестало быть обязательным, но маски носить по-прежнему необходимо.

Штраф за нарушение масочного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в том числе в магазинах и торговых центрах, составляет 4 тыс. рублей. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию. Штраф за отсутствие масок в общественном транспорте столицы составляет 5 тыс. рублей. Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если они уже оплатили поездку, с 16 октября 2020 года.

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