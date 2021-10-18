17:29 (мск), источник: Ведомости
России спрогнозировали более миллиона болеющих COVID-19 к ноябрю
Число одновременно болеющих COVID-19 россиян ко 2 ноября превысит 1 млн человек, заявил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров. Группа ученых под его руководством создала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed), позволяющую спрогнозировать динамику распространения коронавируса на срок до месяца.