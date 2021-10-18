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17:29 (мск), источник: Ведомости

России спрогнозировали более миллиона болеющих COVID-19 к ноябрю

Число одновременно болеющих COVID-19 россиян ко 2 ноября превысит 1 млн человек, заявил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров. Группа ученых под его руководством создала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed), позволяющую спрогнозировать динамику распространения коронавируса на срок до месяца.

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Источник: РИА "Новости"

«Темпы роста заболеваемости COVID-19 в России в течение прошедшей недели превзошли прогнозируемые. Однако сегодня рост замедлился. Если сегодняшние темпы в дальнейшем сохранятся, то число болеющих людей продолжит рост и может достичь 1 миллиона человек 2 ноября», — сказал он агентству ТАСС. Эксперт отметил, что к началу ноября суточный прирост зараженных коронавирусом может превысить 37 000.

При этом число одновременно болеющих граждан продолжит увеличиваться и к середине последнего осеннего месяца составит 1,15 млн человек.

Сейчас в России COVID-19 болеют 785 647 жителей. Так, в целом за время пандемии инфекцию выявили у 8 027 012 граждан. Из них 7 017 055 выздоровели, 224 310 скончались.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 34 325 новых случаев коронавируса: показатель обновил рекорд за все время пандемии в стране пятый день подряд. Вчера данное значение составило 34 303 случая. Скончались в течение суток 998 пациентов с COVID-19. Максимум был зафиксирован 16 октября — 1002 умерших.

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