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16:44 (мск), источник: ТАСС

Суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией

Деятельность организации в России запрещена решением суда.

Источник: AP 2021

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Нижегородский областной суд в понедельник рассмотрел иск прокуратуры о признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории РФ незарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения «Мужское государство». Судом иск удовлетворен в полном объеме, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Административное исковое заявление удовлетворить», — сказала судья Анна Белова.

Сторона защиты основателя движения «Мужское государство» Владислава Позднякова заявила, что намерена обжаловать решение суда. «Данное решение не соответствует принципам законности. Будем обжаловать данное решение», — сказал адвокат Дзамболат Габараев.

Ранее сообщалось, что Нижегородский областной суд зарегистрировал иск прокуратуры региона о признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории РФ незарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения «Мужское государство». По данным СМИ, основатель движения Владислав Поздняков заявлял ранее об атаке на сеть доставки ресторанов «Тануки» из-за фотографий с темнокожим мужчиной в рекламе компании, а также постов, которые, по его мнению, пропагандируют ЛГБТ-движение.

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