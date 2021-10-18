Россиянку не выпустили в США по бизнес-визе из-за долга в шесть копеек

«У меня с коллегой была запланирована деловая поездка в Северную Каролину, на выставку мебели в Гринсборо. Накануне вылета я проверила налоговую задолженность в мобильном приложении Госуслуг и на сайте nalog.ru. Проверила судебную задолженность, там стояли нули. Поэтому спокойно сдала ПЦР-тест накануне и за три часа приехала в аэропорт. На паспортном контроле заявили, что вынуждены пока меня задержать. Я была уверена, что это какая-то ошибка или плановая проверка, что сейчас разберутся и меня пропустят», — сообщила Дозорцева.
Но через некоторое время к Анне подошла старшая смены и сообщила, что на нее наложено ограничение на выезд.
«Я поинтересовалась, в связи с чем, и показала в мобильном приложении, что у меня судебная задолженность 0,00 рублей. Старшая в недоумении, мы прошли в кабинку и стали смотреть на стационарном компьютере. Вот там уже всплыли эти 0,06 рублей задолженности за какой-то транспортный налог. И там был указан судебный пристав, который все это наложил», — пояснила россиянка.
Анна тут же, по совету сотрудников паспортного контроля, стала звонить приставу по указанному в документе номеру, но безуспешно.
«В итоге, после нескольких часов и множества попыток дозвониться до пристава, моя коллега улетела в США одна. А я с пятницы так и не могу дозвониться ни в налоговую, ни к судебным приставам. Пробую записаться через Госуслуги, чтобы снять сначала эти шесть копеек задолженности, а потом уже буду заниматься юридическим разбирательством», — добавила Дозорцева.
По словам девушки, она часто выезжает за границу, поэтому ей важно, чтобы подобные неприятные ситуации больше не повторялись.