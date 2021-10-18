Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 октябряПродажа Аляски, основание BBC, исследование Венеры и другие события этого дня
Фоторепортажи
7Названы семь мифов о яйцах: правда или ложь
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
17:28 (мск), источник: BBC News Русская служба

США разрабатывают лунный интернет. НАСА хочет охватить Луну вайфаем

Освоение Луны — один из приоритетов американской космической программы на ближайшее десятилетие. Туда отправят сначала беспилотные космические аппараты, потом экипажи с астронавтами. Национальное космическое агентство (НАСА) планирует обеспечить им связь с Землей, проведя на Луне интернет.

Источник: NASA

Американские астронавты были на Луне летом 1969 года и зимой 1972-го. В 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп подписал директиву о необходимости начать масштабное освоение ближайшего спутника Земли.

Согласно этой директиве, уже в ноябре 2021 — январе 2022 года на Луну отправится беспилотный космический аппарат Artemis-1. В ближайшие пять лет на Луну должны полететь астронавты.

Среди новых технологий, которые разрабатывает НАСА в рамках этой программы — лунный интернет.

Зачем вайфай на Луне

Дело в том, что мощности существующих радиоканалов связи не хватит для передачи всего объема данных, которые астронавты планируют собрать. Новая миссия, по замыслу НАСА, не ограничится простым полетом на Луну. Астронавты останутся там на более долгое время и планируют освоить значительную часть спутника.

Новость
$2 млрд за полет на Луну. Безос готов помочь НАСА с финансированием лунной программы

Программа LunaNet предусматривает, что на поверхности Луны будут установлены несколько узлов по передаче связи. От земного вайфая интернет будет отличаться большей устойчивостью. Кроме того, узлы смогут хранить накапливаемую информацию — на случай сбоев в ее передаче.

«LunaNet предоставит новые возможности для независимой от Земли навигации, — говорит представитель NASA Шерил Грэмлинг. — Пилотируемые и роботизированные миссии смогут быстро и точно определять свое местоположение и передавать полученные данные».

Кроме того, узлы связи будут уметь отслеживать чрезвычайные ситуации — например, штормы, которые влекут рост уровня радиации и предупреждать об этом астронавтов.

Еще одна функция лунного интернета: он сможет передать максимально точное местонахождение человека или груза — в случае потери. Эту технологию НАСА уже разработала для поисков пропавших на территории США.

И в Кливленде тоже

Технология в целом тестируется на Земле — и будет применена на ней, значительно улучшив качество и скорость интернета. Для своего пилотного проекта НАСА взяла Кливленд — самый большой город штата Огайо.

Новость
Россия и Китай показали лунную станцию. Ее хотят построить к 2035 году

Исследователи выявили, что 31% домохозяйств в городе не подключены к широкополосному интернету. Затем они рассчитали, что маршрутизаторы, которые можно укрепить на обычных столбах, обеспечат весь Кливленд интернетом на скорости 7,5 мегабит в секунду.

Это полностью обеспечит базовые потребности жителей. Не хватит этого только для того, чтобы играть в сложные видеоигры и смотреть видео в максимально хорошем качестве.

В НАСА говорят, что решение проблемы пригодится не только для освоения Луны, но и окажется долгосрочное влияние на экономику всех Соединенных Штатов и сделает ее более справедливой, обеспечив равный доступ в интернет для разных групп населения.

Кливлендский проект сейчас находится в стадии активной разработки. Ожидается, что первые люди воспользуются лунным интернетом в 2024−25-м годах.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений ковида
Суд запретил "Мужское государство", признав его экстремистским
Россия приостанавливает работу представительства при НАТО
Россиянку не выпустили в США из-за долга в шесть копеек
Газ в Европе резко подорожал после решения «Газпрома» по Украине
Три региона РФ к концу года откажутся от бумажных паспортов
Путин прокомментировал победу российской команды на ЧМ по Dota 2
Успешная писательница оказалась выдумкой трех скромных мужчин
России спрогнозировали более миллиона болеющих COVID к ноябрю
Здоровье
Врачи назвали последствия употребления рыбы два раза в неделю Они, конечно, положительные.
Hi-Tech
Как ускорить работу и продлить жизнь SSD — правда и мифы Не стоит верить всем страшилкам из интернета
Авто
Как изменился после рестайлинга роскошный “китаец” Exeed TXL? Российский офис Chery рассказал об обновленном кроссовере, продажи которого стартуют в нашей стране до конца октября
Кино
Эрнст оценил работу вернувшегося из космоса киноэкипажа Он заявил, что киноэкипаж перевыполнил план по съемкам фильма «Вызов»
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Популярные темы на «Детях»
Гостевой брак 336
Красная цена 247
Актуальная тема 175
Я б переехала. 164
Леди
Овдовевший Прохор Шаляпин отправился в гастрольный тур Где именно должны состояться концерты, не уточняется
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь