20:55 (мск), источник: ТАСС
В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест
Также работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы в предпраздничный период с 1 по 3 ноября.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Мероприятия и общественные места в Санкт-Петербурге с 1 ноября можно будет посещать при предъявлении QR-кодов. Это следует из постановления, подписанного губернатором Александром Бегловым, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.
«С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации. С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака», — говорится в сообщении.
Также петербургским работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы в предпраздничный период с 1 по 3 ноября. «Исполнительные органы государственной власти Санкт -Петербурга с 1 ноября по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти. Работодателям Санкт -Петербурга рекомендовано аналогичным образом организовать работу сотрудников с 1 ноября по 3 ноября», — говорится в сообщении.
В Петербурге доступ посетителей на предприятия общепита с 1 декабря будет осуществляться по QR-коду, заявил Беглов.
В Петербурге число участников массовых мероприятий, не требующих согласования, с 1 ноября снизили с 75 до 40 человек — постановление.