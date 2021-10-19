03:34 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Данные паспорта считают по QR
Чем электронный документ будет отличаться от бумажного.
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Российский электронный паспорт будет представлен не только смарт-картой, но и QR-кодом. Он будет храниться в мобильном приложении на телефоне, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. В отдельных случаях это позволит не показывать смарт-карту. «QR-код будет подтверждать право лица на совершение определенных действий», — отметил министр. Основной же заменой бумажного паспорта станет смарт-карта — переход будет добровольным. Система заработает в трех регионах до конца следующего года.
Скорее всего, электронный паспорт будет содержать больше данных, чем бумажный, предполагает ведущий эксперт по защите персональных данных консалтинговой компании «Б-152» Максим Лагутин: "Смарт-карта — это объединение в одном месте всех документов: СНИЛС, ОМС, ДМС, паспорта и водительского удостоверения, чтобы не хранить большое количество документов.
Что касается приложения, в каких-то простых случаях, вместо того чтобы доставать паспорт, в приложении можно сгенерировать QR-код и просканировать его на считывающем устройстве.
То есть сами данные не будут передаваться, а какие-то зашифрованные появятся. С помощью такого сканирования можно понять, тот или не тот это человек, верны ли его данные. Что конкретно будет зашифровано в QR-коде, будет настраивать сам пользователь".
Как объяснял глава Минцифры Максут Шадаев в мае прошлого года, QR-код можно будет показать, к примеру, при покупке алкоголя. При этом ритейлер сможет считать не все данные, а только фотографию и возраст. Вероятно, как смарт-карта, так и QR-код будет привязан к аккаунту граждан на портале госуслуг, говорит гендиректор компании «Киберполигон» Лука Сафонов: "Разделение на смарт-карту и приложение с QR-кодом связано, прежде всего, с тем, что производство первых более затратное, нежели создание приложений. И в короткий промежуток времени выпустить достаточное количество документов просто невозможно.
Но тем не менее смарт-карты более защищенные, нежели приложения с QR-кодом. К телефону при определенных условиях могут иметь доступ другие приложения, установленные на телефоне, которые взломать значительно проще.
А физические устройства, связанные с безопасностью, с авторизацией, развиты на рынке, приняты и осуществляют достаточно глубокую защиту. Скорее всего, смарт-карта либо приложение будут подтверждать ваш профиль на портале госуслуг или на другом государственном ресурсе, например, mos.ru, чтобы подтвердить ваш профиль. Она же будет служить вашим доступом к профилю. То есть вам не нужно будет с собой таскать кучу документов, если они загружены в ваш цифровой профиль, подтверждены и проверены соответствующими ведомствами. Это избавит вас от ношения при себе кучи документов и возможности их потерять".
Изначально власти планировали начать выдачу электронных паспортов в декабре этого года — по крайней мере, в Москве. Однако, судя по заявлениям главы Минцифры, старт проекта отложили. По поводу безопасности QR-кодов и смарт-карт еще есть вопросы, говорит гендиректор оператора по обработке персональных данных «Системы управления идентификацией» Светлана Белова: "Я бы не рискнула пользоваться таким приложением, потому что те смартфоны, которые у нас сейчас в руках, — продукты иностранного производства. Поэтому человек, даже сам того не ведая, может скачать приложение, которое просто украдет его QR-код. Его можно будет предъявить, подтвердив таким образом личность совершенно другого человека.
Смарт-карты более безопасны, но, честно говоря, я не понимаю большой разницы: в чем смысл заменять бумажный бланк паспорта, которым мы пользуемся сейчас, на пластиковую карту со своим номером и фотографией? Но тут возникает дополнительная сложность — чип. Надо будет искать место, где его можно будет считать. Из соображений безопасности немедленное введение электронных паспортов не осуществляется. Неважно в каком форм-факторе — в виде безопасного мобильного приложения или смарт-карты — нет однозначного решения, которое устроило бы всех: и регулятора безопасности, и Минцифры, и какие-то еще другие органы".
Власти утверждали, что подделать электронный паспорт будет «несоизмеримо дороже», чем обычный. Он будет защищен криптоалгоритмом, который разрабатывает ФСБ. А в случае кражи карту можно сразу заблокировать.