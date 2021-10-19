Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Подход к расчету стоимости кредита поменяют в 2022-м Какие меры ЦБ предложил включить в готовящийся законопроект
Фоторепортажи
10Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
03:34 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Данные паспорта считают по QR

Чем электронный документ будет отличаться от бумажного.

Источник: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Российский электронный паспорт будет представлен не только смарт-картой, но и QR-кодом. Он будет храниться в мобильном приложении на телефоне, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. В отдельных случаях это позволит не показывать смарт-карту. «QR-код будет подтверждать право лица на совершение определенных действий», — отметил министр. Основной же заменой бумажного паспорта станет смарт-карта — переход будет добровольным. Система заработает в трех регионах до конца следующего года.

Скорее всего, электронный паспорт будет содержать больше данных, чем бумажный, предполагает ведущий эксперт по защите персональных данных консалтинговой компании «Б-152» Максим Лагутин: "Смарт-карта — это объединение в одном месте всех документов: СНИЛС, ОМС, ДМС, паспорта и водительского удостоверения, чтобы не хранить большое количество документов.

Что касается приложения, в каких-то простых случаях, вместо того чтобы доставать паспорт, в приложении можно сгенерировать QR-код и просканировать его на считывающем устройстве.
Максим Лагутин
Новость
Что означают цифры в паспорте РФ

То есть сами данные не будут передаваться, а какие-то зашифрованные появятся. С помощью такого сканирования можно понять, тот или не тот это человек, верны ли его данные. Что конкретно будет зашифровано в QR-коде, будет настраивать сам пользователь".

Как объяснял глава Минцифры Максут Шадаев в мае прошлого года, QR-код можно будет показать, к примеру, при покупке алкоголя. При этом ритейлер сможет считать не все данные, а только фотографию и возраст. Вероятно, как смарт-карта, так и QR-код будет привязан к аккаунту граждан на портале госуслуг, говорит гендиректор компании «Киберполигон» Лука Сафонов: "Разделение на смарт-карту и приложение с QR-кодом связано, прежде всего, с тем, что производство первых более затратное, нежели создание приложений. И в короткий промежуток времени выпустить достаточное количество документов просто невозможно.

Но тем не менее смарт-карты более защищенные, нежели приложения с QR-кодом. К телефону при определенных условиях могут иметь доступ другие приложения, установленные на телефоне, которые взломать значительно проще.
Лука Сафонов
гендиректор компании «Киберполигон»

А физические устройства, связанные с безопасностью, с авторизацией, развиты на рынке, приняты и осуществляют достаточно глубокую защиту. Скорее всего, смарт-карта либо приложение будут подтверждать ваш профиль на портале госуслуг или на другом государственном ресурсе, например, mos.ru, чтобы подтвердить ваш профиль. Она же будет служить вашим доступом к профилю. То есть вам не нужно будет с собой таскать кучу документов, если они загружены в ваш цифровой профиль, подтверждены и проверены соответствующими ведомствами. Это избавит вас от ношения при себе кучи документов и возможности их потерять".

Новость
66% техники в интернет-магазинах опасно для пользователей

Изначально власти планировали начать выдачу электронных паспортов в декабре этого года — по крайней мере, в Москве. Однако, судя по заявлениям главы Минцифры, старт проекта отложили. По поводу безопасности QR-кодов и смарт-карт еще есть вопросы, говорит гендиректор оператора по обработке персональных данных «Системы управления идентификацией» Светлана Белова: "Я бы не рискнула пользоваться таким приложением, потому что те смартфоны, которые у нас сейчас в руках, — продукты иностранного производства. Поэтому человек, даже сам того не ведая, может скачать приложение, которое просто украдет его QR-код. Его можно будет предъявить, подтвердив таким образом личность совершенно другого человека.

Смарт-карты более безопасны, но, честно говоря, я не понимаю большой разницы: в чем смысл заменять бумажный бланк паспорта, которым мы пользуемся сейчас, на пластиковую карту со своим номером и фотографией? Но тут возникает дополнительная сложность — чип. Надо будет искать место, где его можно будет считать. Из соображений безопасности немедленное введение электронных паспортов не осуществляется. Неважно в каком форм-факторе — в виде безопасного мобильного приложения или смарт-карты — нет однозначного решения, которое устроило бы всех: и регулятора безопасности, и Минцифры, и какие-то еще другие органы".

Власти утверждали, что подделать электронный паспорт будет «несоизмеримо дороже», чем обычный. Он будет защищен криптоалгоритмом, который разрабатывает ФСБ. А в случае кражи карту можно сразу заблокировать.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Кемеровские» догнали «ореховских»
«У нас достаточно терпения, чтобы дождаться ухода этой власти»
Власти подготовят новые подходы для расчета бедности
«В шоковом состоянии»: Илья Сачков пожаловался на условия в СИЗО
В КХЛ игроки устроили массовую драку на первой секунде матча
СМИ: суд в США разрешил Канье Уэсту сменить имя
В Латвии объявили жесткий локдаун на четыре недели
Суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией
Здоровье
Врачи назвали последствия употребления рыбы два раза в неделю Они, конечно, положительные.
Hi-Tech
Салфетка за 2000 рублей: самый безумный анонс Apple Вероятно, шутить о новинке в сети будут долго
Авто
Как изменился после рестайлинга роскошный «китаец» Exeed TXL? Российский офис Chery рассказал об обновленном кроссовере, продажи которого стартуют в нашей стране до конца октября
Кино
Эрнст оценил работу вернувшегося из космоса киноэкипажа Он заявил, что киноэкипаж перевыполнил план по съемкам фильма «Вызов»
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Gnezdo.ru
Марк Богатырев впервые показал сына от Арнгольц
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Козловский и Акиньшина больше не скрывают чувства
Модели в СССР и сейчас: такая разница
Леди
Овдовевший Прохор Шаляпин отправился в гастрольный тур Где именно должны состояться концерты, не уточняется
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь