Израиль может начать принимать привитых «Спутником V» туристов с ноября

«Министру (туризма) Развозову удалось добиться разработки пилотной программы, в рамках которой в Израиль с 1 ноября будут пускать вакцинированных “Спутником V” туристов, если последняя прививка была сделана не раньше шести месяцев до прилета. Эта программа будет представлена главе правительства в среду. Ожидается, что она будет утверждена», — сообщил источник.
По приезде в Израиль туристам придется сдать серологический (анализ на антитела в сыворотке крови) и ПЦР-тест, только после отрицательного результата они смогут выйти из изоляции. По словам источника агентства, результат серологического теста обычно приходит за 48 часов.
При этом собеседник ТАСС отметил, что с 1 ноября в Израиле начинает работать программа по приему туристов, привитых вакцинами, признанными ВОЗ. «Спутник» пока не признан, однако власти Израиля, по словам источника, надеются на признание вакцины до конца этого года.
В сентябре стало известно, что минздравы России и Израиля ведут переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. С 19 сентября Израиль возобновил прием организованных групп туристов, привитых от коронавируса, из определенных стран, к ним относится и Россия.