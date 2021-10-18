23:32 (мск), источник: Life.ru
В НАТО отреагировали на решение России приостановить работу постпредства альянса
В этой организации считают, что последовательны в своем отношении к Москве и открыты для диалога.
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В НАТО выразили сожаление относительно решения России приостановить работу дипломатических миссий в Брюсселе и Москве. Об этом заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
«Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия России, но остаемся открыты для диалога, в том числе в Совете Россия — НАТО», — сказала Лунгеску в ответ на вопрос ТАСС о приостановке работы дипмиссий.
Оана Лунгеску добавила, что НАТО все еще готово провести встречу в рамках Совета Россия — НАТО. Она напомнила, что альянс предложил провести ее еще 18 месяцев назад и это предложение остается в силе.
Как рассказывал Лайф, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был предпринят в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства.