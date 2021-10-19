Коронавирус: Латвия вводит жесткий локдаун из-за резкого роста заболеваемости и низкого уровня вакцинации

По числу новых заболеваний Латвия среди других стран Евросоюза занимает второе место (после Румынии): за две недели до 10 октября здесь было зарегистрировано 864 новых случая на каждые 10 тыс. жителей. При этом за предыдущую неделю число новых случаев заболевания увеличилось на 49%.
На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у президента Латвии Эгилса Левитса. Всего за день до этого он встречался с президентом Финляндии Саули Ниинистё, который был вынужден самоизолироваться на рекомендованные врачами две недели.
О решении ввести локдаун в понедельник вечером объявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. «Наше здравоохранение в опасности, — сказал он на специально созванной пресс-конференции, — и единственным выходом из этого кризиса является вакцинация».
«Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому, — цитирует Кариньша агентство ТАСС. — Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом». «Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания», — сказал премьер.
На данный момент в Латвии вакцинированы только 54% взрослого населения страны, при том, что средний показатель по ЕС составляет 74%.
Кариньш извинился за грядущие неудобства перед теми, кто уже сделал прививки.
С 21 октября в стране будут закрыты магазины, рестораны, школы и места развлечений. Открытыми останутся только самые необходимые магазины и службы. Также вводится и комендантский час с 20:00 до 05:00.
Число заболевших СOVID-19 настолько велико, что одной из крупнейших больниц Риги пришлось прямо в холле расставлять походные кровати.
При этом ограничений на въезд в страну не вводится. По словам премьера, «поскольку в других странах распространение инфекции гораздо ниже, то мы не считаем, что это является непосредственным риском».