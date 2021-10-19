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01:28 (мск), источник: Известия

Рэпер Канье Уэст сменил имя на Йе

Американский рэпер Канье Омари Уэст (Kanye Omari West) сменил имя: теперь его зовут Йе (Ye), и у него нет ни среднего имени, ни фамилии. Об этом сообщает онлайн-таблоид TMZ.

Источник: AP 2021

Официальный запрос рэпера, подписанный судьей, оказался в распоряжении издания. Уточняется, что решение было утверждено спустя чуть менее чем через два месяца после того, как артист подал необходимые документы с просьбой дать ему новое имя в суд в Лос-Анджелесе.

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Таблоид со ссылкой на свои источники добавляет, что фотомодель Кимберли Ноэль Кардашьян Уэст (Ким Кардашьян), с которой у артиста идет бракоразводный процесс, не собирается менять ни свое нынешнее имя, ни имена их общих детей.

Рэпер заявлял, что сменит имя на Йе сразу после выпуска одноименного альбома, еще в 2018 году. По его словам, Йе — это часть его имени Канье, а еще оно имеет религиозное значение: слово «йе» чаще всего встречается в Библии и переводится как «ты».

Отмечалось, что в Калифорнии поменять имя достаточно легко — необходимо лишь отсутствие доказательств того, что заявитель меняет имя для совершения противоправных действий.

19 февраля американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян официально подала на развод с Уэстом. Отмечается, что музыкант продолжает носить обручальное кольцо, а телезвезда сняла брачное украшение еще на новогодних каникулах.

Информация о расставании пары и подготовке к разводу появилась 5 января. Тогда источники рассказали, что Уэста раздражает образ жизни семейства Кардашьян и он больше «не хочет иметь с ними ничего общего».

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