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10:16 (мск), источник: Life.ru

Составлен список самых популярных в России лекарств во время пандемии

Лидером оказался антибиотик, которого граждане купили в объёме более 30 миллионов упаковок.

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Источник: РИА "Новости"

В число лекарств, которые оказались самыми популярными в России во время пандемии коронавируса, попали антибиотики цефтриаксон и азитромицин, а также парацетамол. Такие данные представил Центр развития перспективных технологий со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак».

«Самым популярным и продаваемым лекарственным средством в период пандемии по количеству проданных упаковок стал цефтриаксон, россияне приобрели с августа 2020 года 32 миллиона упаковок», — приводит РИА «Новости» сообщение ЦРПТ.

Парацетамол оказался на втором месте. Был продан 31 миллион упаковок этого препарата. Занявшего третье место по популярности азитромицина купили 12 миллионов упаковок.

В первую десятку по спросу среди населения также попали арбидол, дексаметазон, амоксиклав, цефотаксим, амоксициллин и эликвис, левофлоксацин.

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