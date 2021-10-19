10:16 (мск), источник: Life.ru
Составлен список самых популярных в России лекарств во время пандемии
Лидером оказался антибиотик, которого граждане купили в объёме более 30 миллионов упаковок.
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В число лекарств, которые оказались самыми популярными в России во время пандемии коронавируса, попали антибиотики цефтриаксон и азитромицин, а также парацетамол. Такие данные представил Центр развития перспективных технологий со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак».
«Самым популярным и продаваемым лекарственным средством в период пандемии по количеству проданных упаковок стал цефтриаксон, россияне приобрели с августа 2020 года 32 миллиона упаковок», — приводит РИА «Новости» сообщение ЦРПТ.
Парацетамол оказался на втором месте. Был продан 31 миллион упаковок этого препарата. Занявшего третье место по популярности азитромицина купили 12 миллионов упаковок.
В первую десятку по спросу среди населения также попали арбидол, дексаметазон, амоксиклав, цефотаксим, амоксициллин и эликвис, левофлоксацин.