Военный парусник Бразилии врезался в мост в Эквадоре

Один из буксиров эквадорского флота, прибывший для оказания помощи бразильскому судну, затонул при выполнении задачи. Как уточнили в ведомстве, никто из членов экипажей обоих судов не пострадал. Причины произошедшего выясняются.
В свою очередь ВМС Бразилии заявил, что все случилось, вероятно, из-за сильного речного течения. Бразильские военные уточнили, что судно транспортируют в местную гавань, где отремонтируют и проверят исправность перед уходом из Эквадора.
Cisne Branco в прошедшие выходные был в Гуаякиле в рамках подготовки к проведению в Бразилии парусной регаты «Латиноамериканские паруса». Она пройдет в 2022 году и приурочена к 200-летию независимости крупнейшего государства Южной Америки.