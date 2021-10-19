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08:03 (мск), источник: Телеканал 360°

Военный парусник Бразилии врезался в мост в Эквадоре

Учебное парусное судно Cisne Branco ВМС Бразилии столкнулось с пешеходным мостом, который соединяет в устье реки Гуаякиль и остров Сантай. Об этом заявили в пресс-службе ВМС Эквадора.

Один из буксиров эквадорского флота, прибывший для оказания помощи бразильскому судну, затонул при выполнении задачи. Как уточнили в ведомстве, никто из членов экипажей обоих судов не пострадал. Причины произошедшего выясняются.

В свою очередь ВМС Бразилии заявил, что все случилось, вероятно, из-за сильного речного течения. Бразильские военные уточнили, что судно транспортируют в местную гавань, где отремонтируют и проверят исправность перед уходом из Эквадора.

Cisne Branco в прошедшие выходные был в Гуаякиле в рамках подготовки к проведению в Бразилии парусной регаты «Латиноамериканские паруса». Она пройдет в 2022 году и приурочена к 200-летию независимости крупнейшего государства Южной Америки.

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