11:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Израиле нашли тайник с древним кладом (фото)
Серебряные монеты спрятали в расщелине скалы.
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Израильским археологам посчастливилось отыскать клад с редкими серебряными монетами, которым больше 2 тысяч лет.
Древний тайник был обустроен в расщелине скалы на территории сельскохозяйственного поместья в городе Модиин-Маккабим-Реут, сообщает Управления древностей Израиля.
Редкие монеты отчеканили в древнем Тире на территории современного Ливана. На них изображен царь Антиох VII (164 — 129 годы до н. э.), также известный как Антиох Благочестивый, правивший эллинистической империей Селевкидов.
«Тайник убедительно свидетельствует о том, что владельцы поместья месяцами копили доход и в конце концов покинули дом по неизвестной причине. Они собрали деньги в надежде вернуться и забрать их, но, к сожалению, так и не вернулись. Приятно думать, что клад монет ждал здесь более 2 тысяч лет, пока мы его не обнажим», — прокомментировал находку Авраам Тендлер из Управления древностей Израиля.
Команда археологов также обнаружила много бронзовых монет, отчеканенных правителями из династии Хасмонеев (140—37 годы до н. э.), с упоминанием их имен: Иоанн, Иуда, Ионафан и Матиас, а также их титулов первосвященника и главы еврейской общины.
На более поздних монетах можно прочесть лозунг «Свобода Сиона». Он говорит о том, что жители поместья могли быть сторонниками и, возможно, участниками первого еврейского восстания против римлян в 66 году н.э.
«Незадолго до восстания жители поместья засыпали помещения по периметру здания большими камнями, чтобы создать укрепленный барьер, — рассказал Тендлер. — Кроме того, мы обнаружили скрытые пещеры, высеченные в скале под полом. Эти комплексы были связаны между собой серией туннелей, цистерн с водой, ям для хранения и потайных комнат».
По соседству археологи обнаружили впечатляющий миквэ — водный резервуар, в котором производится омовение с целью очищения от ритуальной нечистоты. Рядом в укрытии были найдены многочисленные артефакты, относящиеся к восстанию Шимона Бар-Кохбы — предводителя иудеев в восстании против римлян при императоре Адриане в 131—135 годах.
Ранее впечатляющий золотой клад обнаружил благодаря металлоискателю житель Дании. Находка состоит из 22 золотых предметов общим весом 945 граммов. Им около 1500 лет. Это один из крупнейших и самых красивых золотых кладов в истории страны.
Анна Лысенко