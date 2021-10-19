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11:36 (мск), источник: Коммерсантъ

В России смертность от коронавируса обновила суточный максимум

За последние сутки в России от COVID-19 умерли 1015 человек. Это рекордный показатель за всю пандемию. За все время умерли 225 325 пациентов с коронавирусом.

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11:42 (мск)В Москве зарегистрировали 73 смерти из-за коронавируса за сутки. Это максимум с 4 августа
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Источник: AP 2021

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 73 (30 305 с начала пандемии),
  • Санкт-Петербург — 68 (23 032),
  • Краснодарский край — 40 (6895),
  • Нижегородская область — 39 (7245),
  • Свердловская область — 39 (7086).

За день в России зарегистрировали 33 740 случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные оперштаба. Это на 1,7% меньше, чем накануне (34 325). Общее число заболевших выросло до 8 060 752.

В России продолжает расти заболеваемость COVID-19 и нагрузка на систему здравоохранения. На этом фоне министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал медиков, которые в начале пандемии ушли на пенсию, сделать прививку и вернуться к медпрактике. Региональные власти, как выяснил «Ъ», уже активно приглашают пенсионеров на работу.

Новость дополняется.

Во время загрузки произошла ошибка.
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