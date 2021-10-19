В России смертность от коронавируса обновила суточный максимум

Регионы—лидеры по числу смертей:
За день в России зарегистрировали 33 740 случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные оперштаба. Это на 1,7% меньше, чем накануне (34 325). Общее число заболевших выросло до 8 060 752.
В России продолжает расти заболеваемость COVID-19 и нагрузка на систему здравоохранения. На этом фоне министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал медиков, которые в начале пандемии ушли на пенсию, сделать прививку и вернуться к медпрактике. Региональные власти, как выяснил «Ъ», уже активно приглашают пенсионеров на работу.