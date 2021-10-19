Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Подход к расчету стоимости кредита поменяют в 2022-м Какие меры ЦБ предложил включить в готовящийся законопроект
Фоторепортажи
9В какие приметы и суеверия верят медики
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
12:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выставка ювелирных украшений установила рекорд в ОАЭ (видео)

Достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса.

В Объединенных Арабских Эмиратах установили мировой рекорд, собрав в одном месте 50 тысяч ювелирных изделий на сумму 353 миллиона долларов.

Это крупнейшая выставка ювелирных изделий в мире. Рекорд уже подтвержден представителями Книги рекордов Гиннесса.

Масштабную демонстрацию золотых украшений устроила ювелирная компания Salem Al Shuaibi Jewellery из Абу-Даби в рамках 48-й Ближневосточной выставки часов и ювелирных изделий, которая состоялась в Шардже.

Ранее необычный ювелирный рекорд установили ювелиры из Индии. Он создали «самое бриллиантовое» кольцо в мире, состоящее из 6690 круглых бриллиантов.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Власти подготовят новые подходы для расчета бедности
В России смертность от коронавируса обновила суточный максимум
У экс-офицера ФСБ и его жены нашли сотни банковских счетов
Эрдоган: мир не должен зависеть от «горстки победителей» в войне
В Москве пошел первый снег (фото)
Составлен список самых популярных лекарств во время пандемии
Землетрясение произошло у берегов Греции и Турции
Здоровье
Эффективность «Спутника-Лайт» составила 70% Центр имени Гамалеи проанализировал уровень заболеваемости москвичей летом 2021 года.
Hi-Tech
Салфетка за 2000 рублей: самый безумный анонс Apple Вероятно, шутить о новинке в сети будут долго
Горячие темы на Авто
Роскошь или средство передвижения?) 508
На вакцинированных новая напасть? 240
Я календарь переверну, и снова... 3 воскресенье октября)) 95
Проснулся, пришла в голову мысль, пошёл дальше спать. 68
Кино
Бузова заявила о пропавшем голосе Звезда была вынуждена перенести важный эфир, а также отменить некоторые съемки
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Популярные темы на «Детях»
9 класс и медосмотр 174
Муж работает вахтами, приходится решать все проблемы самой 149
Немного лета в осень 141
Школьные проблемы 121
Леди
Овдовевший Прохор Шаляпин отправился в гастрольный тур Где именно должны состояться концерты, не уточняется
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь