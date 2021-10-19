12:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выставка ювелирных украшений установила рекорд в ОАЭ (видео)
Достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса.
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Достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса.
В Объединенных Арабских Эмиратах установили мировой рекорд, собрав в одном месте 50 тысяч ювелирных изделий на сумму 353 миллиона долларов.
Это крупнейшая выставка ювелирных изделий в мире. Рекорд уже подтвержден представителями Книги рекордов Гиннесса.
Масштабную демонстрацию золотых украшений устроила ювелирная компания Salem Al Shuaibi Jewellery из Абу-Даби в рамках 48-й Ближневосточной выставки часов и ювелирных изделий, которая состоялась в Шардже.
Ранее необычный ювелирный рекорд установили ювелиры из Индии. Он создали «самое бриллиантовое» кольцо в мире, состоящее из 6690 круглых бриллиантов.
Анна Лысенко