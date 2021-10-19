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14:16 (мск), источник: Телеканал 360°

Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. А для ряда регионов ввести их уже с 23 октября. Ее слова передало РИА «Новости».

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Источник: РИА "Новости"

«Предлагается обратиться к президенту России и ввести на всей территории России с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни», — сказала Голикова.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введения QR-кодов в регионах недостаточно на фоне пандемии.

Но, помимо нерабочей недели, Голикова также предложила работодателям перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удаленку на месяц, уточнил RT. По ее словам, в регионах после 7 ноября открывать объекты желательно только с допуском по QR-кодам.

Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти признают долю своей ответственности в том, что уровень вакцинации от коронавируса в стране недостаточный для достижения коллективного иммунитета.

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