Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: Всероссийский день лицеиста и биржевой крахВсероссийский день лицеиста, деление Руси на удельные княжества и другие события этого дня в истории.
Фоторепортажи
11Объявлены финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2021
7Названы семь мифов о яйцах: правда или ложь
14:36 (мск), источник: Ведомости

Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал эту идею.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
14:57 (мск)Нерабочие дни и другие новые меры властей по борьбе с COVID. Главное
Новости по темеПолная статистика
Источник: Максим Стулов / Ведомости

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту России Владимиру Путину и ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября. Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Предлагается обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 г. по 7 ноября включительно нерабочие дни», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией вице-премьер предложила предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с 23 октября.

«Это не просто введение нерабочих дней, но и введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявление QR-кода», — сказала Голикова. Кроме того, Голикова предложила работодателям перевести непривитых работников старше 60 лет на удаленную работу не менее, чем на четыре недели. Еще одним предложением вице-премьера для работодателей стало предоставление прошедшим вакцинацию сотрудникам двух выходных дней.

Премьер-министр Михаил Мишустин предложение Татьяны Голиковой поддержал. Он поручил ей доложить о предложенных мерах на завтрашнем совещании с участием Путина. «Действительно, решения эти непростые, сложные, но, я бы еще сказал вынужденные, но необходимые. Число заболевших растет и нужно сдержать распространение опасной инфекции», — отметил Мишустин.

Новость
России спрогнозировали более миллиона болеющих COVID-19 к ноябрю

Нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться, руководству страны необходимо действовать на опережение, подчеркнул премьер. «С учетом сегодняшнего обсуждения прошу вас обобщить все предложения, которые были высказаны, и доложить их завтра на совещании президента с правительством», — добавил председатель правительства.

Согласно календарю праздничных дней на 2021 г., нерабочими объявлены дни с 4 по 7 ноября. Заболеваемость коронавирусом и смертность начали резко расти в середине сентября. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 октября, за последние сутки в России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 — 1015 человек. Всего в стране за сутки выявили 33 740 случаев заражения коронавирусом. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснял большое число госпитализаций пациентов с COVID-19 низким уровнем вакцинации. 19 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что государство частично ответственно за низкие темпы вакцинации населения против коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Google могут оштрафовать в России на 10% от выручки
Суд повторно рассмотрит иск о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт»
Нерабочие дни и другие меры властей по борьбе с COVID. Главное
США обвинили Россию в развязывании войны в Донбассе
Ученые нашли новый способ прогнозировать тяжесть COVID-19
Дайвер случайно выловил в Средиземном море 900-летний меч
У экс-офицера ФСБ и его жены нашли сотни банковских счетов
В России смертность от коронавируса обновила суточный максимум
Здоровье
Эффективность «Спутника-Лайт» составила 70% Центр имени Гамалеи проанализировал уровень заболеваемости москвичей летом 2021 года.
Hi-Tech
Салфетка за 2000 рублей: самый безумный анонс Apple Вероятно, шутить о новинке в сети будут долго
Горячие темы на Авто
Роскошь или средство передвижения?) 508
На вакцинированных новая напасть? 241
Я календарь переверну, и снова... 3 воскресенье октября)) 96
И проснёмся все бохатыми. 82
Кино
Бузова заявила о пропавшем голосе Звезда была вынуждена перенести важный эфир, а также отменить некоторые съемки
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Дети
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми Звезда появилась на премьере фильма «Вечные» в компании своих пятерых детей
Леди
Овдовевший Прохор Шаляпин отправился в гастрольный тур Где именно должны состояться концерты, не уточняется
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь