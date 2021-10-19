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16:37 (мск), источник: Playboy

На Сицилии запретили назначать крестных родителей

Во всем виноват фильм?

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В итальянском городе Катания католическая епархия приняла решение о запрете назначать крестных родителей на три года. Об этом сообщает Джейсон Горовиц, глава бюро The New York Times в Риме.

Генеральный Викарий Катании Сальваторе Кристина объяснил такое решение утратой истинного религиозного значения фигуры крестного отца. По его словам, многие специально ищут влиятельных покровителей своим детям, чтобы укрепить собственное материальное и социальное положение. Кристина также добавил, что у него самого 15 крестников, а у экс-президента Сицилии — 20, учитывая, что тот принимал лишь 5% подобных предложений.

Кроме того, фигура крестного отца имеет большое значение для мафии. Набирая большое количество крестников, мафиозные боссы распространяли свое влияние и привлекали в банды новые лица.

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