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16:43 (мск), источник: РБК

Собянин объявил о новых мерах против COVID-19 в Москве

На фоне осложнившейся ситуации с COVID-19 и предложения объявить по всей России нерабочие дни в Москве вводятся новые ограничения.

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Источник: РИА "Новости"

В Москве с октября вводятся новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщил мэр Сергей Собянин.

С 25 октября 2021 г. до 25 февраля 2022 г. москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства «либо на садовых участках». Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются. С 25 октября 2021 г. по 25 февраля 2022 г. работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников и всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Предприятия сферы услуг должны обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Прививку первым компонентом необходимо сделать до 1 декабря.

«Дорогие мои бабушки и дедушки, я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует», — обратился к москвичам Собянин. Он призвал их сделать прививку от COVID-19.

14 октября Собянин назвал новую волну коронавируса в столице сложной, с высокой динамикой. По данным столичных властей, за последние недели рост заболеваемости коронавирусом в городе составил 20−30%. Мэр не исключал введения каких-либо новых ограничений, но при этом подчеркивал, что полностью останавливать жизнь в городе они не будут. «Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит, не остановит развитие города», — сказал он.

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В последнюю неделю число ежесуточно выявляемых в столице новых больных COVID-19 вышло на уровень начала июля. Максимальное число заболевших с момента начала новой волны COVID-19 было выявлено 18 октября — 6823. 19 октября оперативный штаб сообщил о 5700 случаях заражения.

В интервью РБК в начале августа Собянин говорил, что основным фактором при принятии решений о введении или снятии ограничений в Москве является заполняемость больничных коек. «Если они заполняются на ⅔, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры», — сказал он. 19 октября, по данным оперштаба, в Москве госпитализировали еще 1598 человек с COVID-19. Всю последнюю неделю число людей, которых отправляли на госпитализацию из-за COVID-19 в Москве, колебалось в пределах 1,3 тыс. — 1,5 тыс.

По данным федерального оперштаба, полный курс вакцинации от COVID-19 в столице прошли 4,78 млн человек, 5,19 млн получили хотя бы первый компонент вакцины. Уровень коллективного иммунитета в Москве достиг 61%.

Летом в Москве вводилась система с QR-кодами. Только обладатели QR-кода могли посещать заведения общепита (кроме летних веранд), массовые мероприятия с числом участников более 500 человек. Ограничение было введено для людей старше 18 лет, несовершеннолетние могли посещать кафе и мероприятия в сопровождении взрослых. Также QR-коды проверяли на входе в некоторые учреждения культуры (например, в музеях). Получить QR-код могут вакцинированные граждане, переболевшие в течение полугода или сдавшие ПЦР-тест на коронавирус не позднее трех дней назад.

Система QR-кодов была введена в Москве 28 июня, но через три недели, 19 июля ее уже отменили.

Георгий Тадтаев

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