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23:22 (мск), источник: Известия

Эксперт оценил опасность нового штамма COVID-19 из Британии

Новый штамм коронавируса из Великобритании AY.4.2 может создать конкуренцию обычной «Дельте». Об этом во вторник, 19 октября, рассказал «Известиям» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

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Источник: РИА "Новости"

«Но насколько успешным он будет, тут, конечно, требуется дальнейший анализ. Также критически важно, насколько тяжелее будет протекать инфекция, вызванная данным штаммом. Если судить по тому, что у него есть мутации именно в шиповидном белке, то он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью инфекции», — объяснил эксперт.

Ранее в этот день издание Financial Times сообщило о том, что в Великобритании появилась и уже начала распространяться новая опасная вариация коронавируса — AY.4.2.

Отмечалось, что данный вид является вариацией «Дельта»-штамма COVID-19, однако обладает гораздо большей заразностью, чем исходный вариант.
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По словам директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, AY.4.2 может оказаться самой заразной версией инфекции, выявленной с начала пандемии.

Ранее, 17 октября, врач-иммунолог Николай Крючков назвал штамм «Дельта» самым коварным для легких. По его словам, данный вариант быстрее остальных поражает легочную ткань, на фоне этого пневмония может перейти в более тяжелую форму всего за несколько дней, что может привести к развитию осложнений на сердце и, как следствие, летальному исходу.

В России с января проходит масштабная вакцинация. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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