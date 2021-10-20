Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Подход к расчету стоимости кредита поменяют в 2022-м Какие меры ЦБ предложил включить в готовящийся законопроект
Фоторепортажи
10Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
11Объявлены финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2021
12:21 (мск), источник: Forbes

Власти Москвы обсуждают введение «краткосрочного локдауна» с 30 октября по 7 ноября

Доступ в рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, кинотеатры и поликлиники во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября будет ограничен, выяснил Forbes. Ограничения коснутся всех, QR-коды действовать не будут.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 19 октября, вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Такую инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. В среду, 20 октября, ее обсудят на совещании с Владимиром Путиным.

Источник Forbes на ресторанном рынке, обычно присутствующий на совещаниях в московской мэрии по поводу ухудшения эпидемиологической обстановки, рассказал, что в период нерабочих дней в столице будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, запрещено посещение массовых мероприятий.

Исключений не будет даже для привитых граждан, введение QR-кодов не планируется.

Информацию о возможном закрытии салонов красоты и парикмахерских во время нерабочей недели подтвердил Forbes один из владельцев московской сети салонов красоты.

Еще один источник Forbes на ресторанном рынке подтвердил, что правительство Москвы собирается закрыть «не только рестораны, а вообще все — без возможности посещения по QR-кодам».

Ему неизвестно, когда именно город объявит об этих мерах.

О планах властей приостановить работу ресторанов, торговых центров, салонов красоты рестораторы узнали из проекта указа о «Краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники» мэра города Сергея Собянина, говорит собеседник Forbes на ресторанном рынке. Документ есть в распоряжении редакции. С ним знаком и другой источник Forbes из ресторанной индустрии, но подтвердить его подлинность он не смог.

Согласно проекту указа, с 30 октября по 7 ноября включительно будет установлен режим работы выходного дня, который распространится на все организации и ИП, работающие на территории Москвы. Исключение — организации, деятельность которых не может быть ограничена.

Кроме того, согласно проекту указа, в тот же период будет приостановлен доступ посетителей и работников во все пункты питания (в том числе в парках), на объекты розничной торговли, в организации и ИП, оказывающие бытовые услуги, в салоны красоты, фитнес-клубы, медицинские организации для оказания плановой медицинской помощи, ветеринарные клиники, букмекерские конторы, театры и кинотеатры, детские игровые центры и зоопарки, а также на массовые спортивные, развлекательные и культурные мероприятия.

При этом меры не распространятся на заведения общепита, работающие навынос, аптеки и продуктовые магазины, онлайн-торговлю и доставку, официальные мероприятия, организуемые городом.
Новость
Собянин объявил о новых мерах против COVID-19 в Москве

Краткосрочный локдаун на ноябрьские праздники будет введен, если общее количество выявленных на территории Москвы случаев заболевания коронавирусом с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября, следует из данных проекта указа.

19 октября власти Москвы ввели ограничения. Так, c 25 октября по 25 февраля работодателей обязали перевести на удаленку не меньше 30% сотрудников, в том числе всех лиц старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, работодателей из сферы услуг обязали до 1 января обеспечить вакцинацию не меньше 80% сотрудников, а москвичи старше 60 лет и с хроническими заболеваниями c 25 октября до 25 февраля должны соблюдать самоизоляцию — дома или на даче. От самоизоляции освобождаются те, кто за последние полгода переболел или сделал прививку.

Юля Сапронова, Ксения Демидкина

Все новости региона
 10 богатейших семей России — 2021. Рейтинг Forbes
Декларации 2021: сколько заработал Путин и кто стал самым богатым чиновником
В России установлен новый максимум смертности от COVID за сутки
Врач Коммунарки описал портрет типичного пациента с COVID-19
Появилось первое фото Поклонской в дипломатическом мундире
Из-за наводнения пара из Индии приплыла на свою свадьбу в казане
С 1 ноября увеличат доплаты: кто сможет получать больше
В МВД избавились от пистолета Макарова
Здоровье
Эффективность «Спутника-Лайт» составила 70% Центр имени Гамалеи проанализировал уровень заболеваемости москвичей летом 2021 года.
Hi-Tech
Салфетка за 2000 рублей: самый безумный анонс Apple Вероятно, шутить о новинке в сети будут долго
Горячие темы на Авто
И проснёмся все бохатыми. 450
На вакцинированных новая напасть? 247
Я календарь переверну, и снова... 3 воскресенье октября)) 96
Машина российской сборки, европейская, 140-150 л.с. 78
Кино
Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом 48-летний актер показал фото из больничной палаты
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Gnezdo.ru
Актрисы, которые были женами одного мужчины
5 признаков, что у вас дворянское происхождение
Что стало со знаменитым красавцем из "Солдат"?
5 актеров СССР, которые известны под чужим именем
Леди
67-летнюю Лайму Вайкуле не узнали на архивном фото Артистка разместила в сети кадр с Андреем Макаревичем
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь