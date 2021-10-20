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00:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Минздрав подготовил методичку по коронавирусу в «карманном» формате

Минздрав России подготовил методические рекомендации по коронавирусу в «карманном» формате, об этом сообщается на сайте ведомства. На этой же странице можно скачать методичку.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что это тринадцатая версия версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, такой формат удобен для врачей, которые ежедневно пользуются подобными материалами.

«Так, в “карманной” версии собрали алгоритм действий для медиков, оказывающих амбулаторную помощь пациентам с ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией. Кроме того, в ней описаны особенности диагностики, лечения и профилактики. Также разъясняются возможности взаимозаменяемости препаратов в разных схемах лечения», — пояснили в Минздраве, добавив, что информация структурирована с помощью ярких таблиц.

19 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Идею поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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