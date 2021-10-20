Минпросвещения расширит программы подготовки автомобилистов

Проект новых примерных программ обучения в автошколах представило ООО «Движение без опасности» — подрядчик, нанятый за 20 млн руб. Институтом развития профессионального образования (ИРПО, подведомственное Минпросвещения учреждение) в рамках контракта, заключенного в августе.
Действующие «примерные» программы (на их базе автошколы готовят собственные), напомним, утверждены приказом Минобрнауки 2014 года. Документ признан устаревшим, существует два пакета поправок к нему. Первый содержит точечные изменения, он уже прошел обсуждение («Ъ» сообщал об этом 30 сентября) и планируется к подписанию в Минпросвещения.
Второй проект — более глубокая переработка программ в рамках поручения вице-премьера Марата Хуснуллина. Для его подготовки Минпросвещения через ИРПО наняло отдельного исполнителя, который, в свою очередь, собрал пул экспертов.
Включенные в этот пакет основные нововведения для будущих водителей легковых авто обрисовал один из разработчиков, эксперт ДОСААФ Андрей Степанов. При изучении теории будет сокращено число «аудиторных» занятий (то есть требующих обязательного посещения автошколы) с нынешних 188−190 часов до 144−146 часов (зависит от типа трансмиссии в авто). Часть материала будущие водители будут изучать дома самостоятельно, однако, подчеркивает эксперт, речь не идет о полной самоподготовке (она запрещена еще в 2013 году).
Вводится практическое занятие по оформлению аварии без участия ГИБДД (сейчас изучается лишь теоретическая часть процесса). Будущие водители будут изучать способы установки автокресел в машине.
Больше внимание будет уделяться системам управления авто, влияющим на безопасность (например, что делать, если на приборной панели загорелся значок неисправности двигателя Check Engine или сигнал перегрева охлаждающей жидкости). Добавляется тема «Культура вождения и этика водителей», в рамках которой гражданам предстоит изучать «личность водителя и мотивацию безопасного вождения» и «понятия об этике и этических нормах».
Сегодня на дорогах складывается «неблагоприятная морально-психологическая обстановка, когда водители кидаются друг на друга с огнестрельным оружием», поясняет Андрей Степанов. К программам прилагаются методические рекомендации по применению документа и новые требования к преподавателям / инструкторам.
Документ оставляет «печальное впечатление» и во многом повторяет устаревший приказ 2014 года, хотя госзаказчик хотел именно новые актуализированные программы, заметила глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева. По ее словам, большая часть предложений союза не учтена.
Зайцева выступает против введения самостоятельного обучения, так как некоторые важные предметы (в частности, анализ причин возникновения ДТП) надо изучать только с преподавателем, а дома этого делать никто не будет.
Для написания новых программ надо сначала проанализировать данные об аварийности, отмечает президент Московского регионального союза автошкол Лев Бурыкин. Известно, что против написания новых программ выступает и Межрегиональная ассоциация автошкол, которая даже отказалась от приглашения включить своих представителей в состав рабочей группы.
В то же время глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов документ подержал, назвав его результатом «колоссального труда экспертов высокого уровня». Представитель ИРПО Иван Ефанов со своей стороны подчеркивает, что действующие законы не позволяют принять абсолютно новые программы, поэтому многие предложения автошкол учесть невозможно: «Мы надеемся, что позже мы сумеем повлиять на законодательные акты, сужающие наше поле деятельности. Но пока кардинально изменить ситуацию мы не в состоянии».
Для этого придется править как минимум закон об образовании, говорит представитель ООО «Движение без опасности» Владимир Бахарев. Кроме того, проект еще будет дорабатываться и пройдет несколько экспертиз и обсуждений, в том числе с участием представителей ГИБДД, после чего будет направлен в Минпросвещения, пояснили «Ъ» в пресс-службе ИРПО. Сроки вступления в силу новых программ пока не определены.
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