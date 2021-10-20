Станок российских инженеров выточит дом из дерева за неделю

«В станок загружают полный проект дома, сделанный в любой предназначенной для этого программе. Система рассчитывает необходимое для выполнения работы количество бруса. Главная задумка была в максимальной простоте оборудования: чтобы на входе можно было заложить сырье (например, бревно), а на выходе получить набор нужных деталей. Таким станком можно пользоваться без высокой квалификации и подготовки», — рассказал «Известиям» директор инжинирингового центра Кировской области Илья Лянгасов.
По его словам, рабочим останется только перевезти на нужное место и сложить полученные элементы — для этого не нужно будет использовать дополнительных инструментов вроде топора, пилы или перфоратора.
По предположению разработчиков, собрать новое здание можно будет за месяц-полтора, точное время зависит от квалификации рабочих и особенностей проекта. Небольшой частный дом можно сделать и сложить за пару недель. На изготовление деталей для трех- или пятиэтажного здания потребуется семь дней.