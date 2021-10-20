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06:45 (мск), источник: Известия

Станок российских инженеров выточит дом из дерева за неделю

В инжиниринговом центре Кировской области (создан на основе Вятского государственного университета) разработали полностью автоматический деревообрабатывающий станок. С помощью такого оборудования можно построить здание высотой до пяти этажей с учетом всех требований заказчика к функциональности и дизайну. Это может быть многоквартирный жилой дом, школа, детский сад, медицинское учреждение.

Источник: Известия

«В станок загружают полный проект дома, сделанный в любой предназначенной для этого программе. Система рассчитывает необходимое для выполнения работы количество бруса. Главная задумка была в максимальной простоте оборудования: чтобы на входе можно было заложить сырье (например, бревно), а на выходе получить набор нужных деталей. Таким станком можно пользоваться без высокой квалификации и подготовки», — рассказал «Известиям» директор инжинирингового центра Кировской области Илья Лянгасов.

По его словам, рабочим останется только перевезти на нужное место и сложить полученные элементы — для этого не нужно будет использовать дополнительных инструментов вроде топора, пилы или перфоратора.

По предположению разработчиков, собрать новое здание можно будет за месяц-полтора, точное время зависит от квалификации рабочих и особенностей проекта. Небольшой частный дом можно сделать и сложить за пару недель. На изготовление деталей для трех- или пятиэтажного здания потребуется семь дней.

Во время загрузки произошла ошибка.
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