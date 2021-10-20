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08:13 (мск), источник: РБК

Эксперты назвали основные причины увольнения в России

Чаще всего работников в России увольняют, если они совершили аморальный поступок или находятся в плохих отношениях с коллективом, следует из результатов опроса сервиса Работа.ру и СберСтрахования (опрос есть у РБК). В опросе приняли участие более 1 тыс. представителей российских компаний из всех регионов страны.

Источник: Reuters

Так, совершение проступка в качестве основной причины увольнения назвали 45% участников исследования, а напряженные отношения с коллегами — 36%.

Еще 32% респондентов сообщили, что расстаться с работником могут из-за того, что он часто опаздывает, болеет или отпрашивается.

Также побудить руководителя расторгнуть договор может то, что сотрудник часто отвлекается (такой вариант выбрали 29% опрошенных), или что он недоступен в рабочее время (27%).

Также 6% респондентов в качестве возможной причины увольнения назвали отказ работника брать сверхурочную работу.
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16% опрошенных выбрали вариант «Другое». Как отмечают сервисы Сбера, в этом варианте они указывали, например, личную неприязнь к работнику или то, что он не справляется со своими обязанностями.

Подавляющему большинству участвовавших в опросе представителей бизнеса — 80% — приходилось в этом года увольнять сотрудников. Однако почти 70% респондентов сообщали, что чаще всего работники уходили по собственному желанию.

75% участников исследования отметили, что в их компании всегда стараются найти компромисс между подчиненным и руководителем до увольнения. При этом 46% отметили, что увольнение в их компании как правило происходит по соглашению сторон.

Чаще всего расторгают контракт с линейным персоналом. Так ответили 42% респондентов. Еще четверть опрошенных (25%) указали, что увольнениям больше других подвергаются специалисты, а 12% — что менеджеры. Еще 7% посчитали, что чаще всего отправляют в отставку руководителей, 3% — что директоров.

В марте опрос HeadHunter показал, что 23% россиян столкнутся с финансовыми трудностями через неделю, после ухода с работы. Еще 20% хватит денег на две недели, а 15% считают, что смогут продержаться полтора месяца.

Почти половина участников опроса сказали, что после ухода с последнего места работы вынуждены были занимать деньги: у родителей, родственников, друзей, а также брать кредиты в банке.

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