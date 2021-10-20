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09:48 (мск), источник: Газета.Ру

Хирурги из США успешно пересадили человеку почку свиньи

Хирурги в Нью-Йорке успешно пересадили человеку почку генно-модифицированной свиньи. Об этом сообщает газета New York Times.

Источник: sasint/СС0

Одним из врачей, выполнивших операцию, был директор института трансплантологии Роберт Монтгомери. По его словам, почку получил человек, находящийся на аппарате искусственного дыхания, у которого умер мозг. Хирург рассказала, что орган начал вырабатывать мочу и продукты жизнедеятельности «почти сразу» после операции.

Монтгомери считает, что генно-модифицированные свиньи «потенциально могут быть устойчивым и возобновляемым источником органов». При этом он добавил, что еще предстоит узнать подробнее о продолжительности работы таких органов.

Как отмечает газета, если ученым удастся выращивать органы свиней, подходящие для пересадки человеку, то это помогло бы 100 тысячам американцев в очереди на трансплантацию, среди которых боле 90 тысячам требуется именно почка.

Издание подчеркивает, что результаты исследования еще не прошли экспертную оценку и не были опубликованы.

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